Alex James, bassista dei Blur, lancia il suo primo spumante

di Manuela Chimera 28 Luglio 2023

Prosegue la lunga lista di vip e nomi noti che si dedicano alla produzione e alla vendita di bevande alcoliche. Questa volta è Alex James, il bassista dei Blur, ad annunciare la sua prima incursione nel settore delle bollicine. Insieme al suo marchio di bevande Britpop, infatti, Alex James ha lanciato il suo primo spumante.

Tutto quello che volevi sapere sullo spumante di Alex James

Sono tantissimi gli attori e i cantanti che, come attività collaterale, si dedicano alla produzione di bevande alcoliche e non. Una delle ultime in ordine di tempo è stata Emma Watson, di Brad Pitt ormai sull’argomento sappiamo tutto, ma recentemente anche Nicolas Cage, Sting e Blake Lively si sono dedicati a tale settore (o hanno implementato la loro presenza grazie ai loro marchi di bevande).

Per quanto riguarda Alex James, il bassista ha lanciato il suo primo spumante con il suo marchio Britpop in collaborazione con la Furleigh Estate del Dorset, azienda che sorge proprio vicino a dove James è cresciuto.

Lo spumante è stato prodotto utilizzando il 40% di Chardonnay, il 40% di Pinot Noir e il 20% di Pinot Meunier. Il bassista ha spiegato che il vino prodotto da Furleigh Estate è stato il migliore alla fine di un test di degustazione alla cieca di spumanti (test che comprendeva anche lo Champagne) volto a cercare lo spumante ideale da aggiungere alla sua gamma Britpop.

Il marchio Britpop, che comprende anche un sidro, ben presto verrà arricchito poi anche da altre bevande sia alcoliche che analcoliche. Alex James ha spiegato di aver sempre amato lo spumante e tutta la gioia che queste bollicine portano ai picnic. Inoltre ha definito questo periodo come “gli anni d’oro della vinificazione britannica”.

Il bassista ha continuato sostenendo che Furleigh Estate, grazie a questo spumante, ha realizzato un fuori campo: lo spumante in questione, infatti, si è rivelato essere un fuoriclasse, perfetto per festeggiare i bei momenti in qualsiasi periodo dell’anno e in qualsiasi occasione.

Lo spumante inglese Britpop avrà una gradazione alcolica dell’11,5% e sarà venduto esclusivamente tramite il sito online del rivenditore di vini Laithwaites, al prezzo di 23 sterline a bottiglia.

James ha poi continuato dichiarando di essere entusiasta di collaborare con un produttore così immenso e con Laithwaites, in modo da celebrare il meglio degli inglesi e democratizzare l’accesso a una tale bellezza di spumante inglese dal valore così grande.

Il bassista dei Blur ha poi fornito qualche suggerimento su come consumare il suo spumante. Per esempio, è perfetto come aperitivo o per qualche festeggiamento, abbinato a salumi, formaggi e anche frutti di mare. E poi ci svela anche il segreto di Pulcinella: quando fa caldo e c’è il sole, bisogna servirlo freddo o con ghiaccio. Davvero, non l’avremmo mai immaginato.