Blake Lively lancia le bevande alcoliche pronte da bere Betty Booze

di Manuela Chimera 5 Luglio 2023

No, Blake Lively non ha deciso di darsi agli alcolici, visto che rimane astemia e non beve, al massimo prepara i cocktail per gli altri. L’attrice, infatti, ha semplicemente lanciato una linea di bevande alcoliche pronte da bere in lattina (RTD) all’interno del suo marchio Betty Buzz. E questa linea alcolica si chiamerà Betty Booze.

Blake Lively ha anche lei un suo marchio di bevande

Quando vi dicevamo che a Hollywood la maggior parte degli attori e dei cantanti ha un proprio marchio di bevande, non scherzavamo. Emma Watson è stata solamente l’ultima star ad aggiungersi alla folta schiera di attori e attrici che diversificano le loro attività per aver maggiori entrate.

Blake Lively, in realtà, è entrata nel settore nel 2021 con il suo marchio Betty Buzz, una gamma di mixer a basso contenuto calorico. Adesso, però, ha deciso di optare anche per una linea più alcolica, solo al 4,5% ABV, niente di che, ma comunque realizzati con acqua frizzante, succhi e liquori, senza uso di coloranti o dolcificanti artificiali.

All’interno della nuova gamma di RTD ci sono al momento tre gusti:

Bourbon al gusto di mela e ciliegia

Tequila e limonata

Tequila e lime

In realtà in famiglia qualcuno che già si dedicava alla produzione e vendite di bevande alcoliche c’era. Il marito Ryan Reynolds, infatti, gestisce il marchio Aviation Gin, marchio che ha da poco lanciato l’edizione limitata con il “kit per vasectomia” in onore della Festa del Papà. Inoltre Betty Buzz di Blake Lively sponsorizza anche la squadra di calcio AFC Wrexham di Ryan Reynolds, come si evince dal logo che compare sulla divisa dei giocatori.

Comunque sia, Blake Lively ha annunciato l’arrivo di questa gamma sulla nuova pagina Instagram del marchio, spiegando che lei continua a non bere. Anzi: bere non fa proprio per lei. Però al sapore ci tiene, così come ci tiene alle ricette fatte in casa, alla frutta e agli ingredienti veri, all’alcol di qualità. Quindi nei suoi prodotti ci saranno solo ingredienti di qualità che permetteranno di risparmiare tempo visto che sono già pronti da bere.

Ovviamente i fan oziosi che non hanno nulla di meglio da fare che criticare sempre, si sono chiesti perché mai Lively, che è astemia, debba lanciare una linea alcolica (risposta: perché è una persona saggia e si rende conto che non tutti al mondo sono astemi e non pretende che tutti debbano esserlo). E qualcuno si è anche domandato come faccia a sapere che ha un buon sapore se non beve (risposta: esistono persone pagate per ottenere tali risposte, si chiamano tester o assaggiatori). O come faccia a commercializzare qualcosa che lei stessa non berrebbe (risposta: non è che se commercializzi qualcosa devi per forza mangiare, bere o indossare quella cosa). O perché non abbia lanciato una gamma di cocktail a basso tasso alcolico o del tutto analcolici per completare il marchio Betty Buzz (risposta: ma il Benaltrismo ve lo hanno inciso nel DNA alla nascita?).

Comunque sia, la maggior parte dei commenti ha sostenuto la scelta dell’attrice, la quale ha sottolineato che lei non beve e che sa che è una cosa strana da dirsi per la moglie di un famigerato venditore di gin. Nel corso degli ultimi anni ha mescolato tanti cocktail, pur non bevendoli mai ed è chiaro che i miscelatori sono gli eroi non celebrati del mondo delle bevande e meritano altrettanto amore dell’alcol.

Per quanto riguarda il nome Betty Buzz, è un omaggio al padre di Lively che le ha suggerito di dare alla linea il nome della nonna e della zia, entrambe conosciute col soprannome di Betty (che è anche il nome di una delle figlie di Blake e Ryan).