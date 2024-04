Algida e Barilla insieme per l’estate: arrivano i Pavesini gelato

La partnership tra Algida e Barilla, inaugurata circa tre di anni fa, rafforzata dal debutto dei gelati Pan di Stelle e Baiocchi e poi rinnovata con la versione “da frigo” di Gocciole e Togo, continua a rivelarsi quanto mai fruttuosa. Tre le novità proposte per l’ormai prossimo arco estivo: i Pavesini, per la prima volta proposti come gelato, e poi Gocciole e Ringo in formato vaschetta.

La visione, in altre parole, ci pare chiara – trasformare ogni biscotto in gelato, tanto per intenderci – e soprattutto aderente all’antico adagio del “squadra che vince non si cambia”: d’altro canto, se i primi tentativi – Pan di Stelle, Baiocchi, Gocciole, stecco e cono Togo; come dicevamo in apertura di articolo – hanno avuto successo, perché fermarsi a metà catalogo?

Pavesini gelato e Gocciole e Ringo in vaschetta: un’occhiata alle novità

L’ambizione di casa Algida – Barilla, per l’appunto, è quella di “attrarre nuovi consumatori e contribuire a far crescere la categoria, replicando la performance positiva come per il lancio della range dei sandwich”; o in altre parole di appoggiarsi alla già forte notorietà dei propri prodotti abbinandola al fascino sempreverde del gelato.

Badate bene – Pavesini, Gocciole e Ringo saranno tutti e tre proposti nel formato in vaschetta, in una declinazione che si presenta con strati alternati con mix di gelato e biscotti, richiamando così il biscotto originale.

Si tratta, come accennato nelle righe precedenti, della prima volta per i Pavesini: il gusto proposto è quello del tiramisù (e quale altro, altrimenti?), con tanto di salsa al caffè, strato di biscotti Pavesini alla base e topping con polvere di cacao. Le Gocciole, biscotto più venduto nel nostro caro e vecchio Stivale secondo i dati dello scorso anno, “raddoppiano” invece la loro identità; e dopo avere raccolto un ottimo successo nella loro versione di sandwich gelato fanno il debutto in formato vaschetta.

La formula, anche in questo caso, è piuttosto semplice: gelato alla vaniglia, gocce di cioccolato e polvere di biscotto Gocciole; con uno strato di mini Gocciole incastonato al centro e un topping di altre gocce al cioccolato. A chiudere il tridente di offerte estive, dicevamo, è la più recente declinazione del Ringo gelato, già famoso per le sue varianti di biscotto alla vaniglia e al cacao.

In questo caso la ricetta si compone di un gelato alla vaniglia di caco arricchita da una salsa variegata al cacao; con al centro uno strato di biscotti che portano l’iconica “R” di Ringo alla vaniglia e al cacao. Il topping, infine, è composto di originali biscotti Ringo.