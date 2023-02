All’Antico Vinaio a Forte dei Marmi: l’apertura è attesa per il 23 marzo

All'Antico Vinaio è ormai pronto ad approdare a Forte dei Marmi: l'apertura del locale in Piazza Garibaldi è attesa per il 23 marzo.

di Luca Venturino 21 Febbraio 2023

Una espansione che ormai non pare conoscere limiti. Ci stiamo riferendo All’Antico Vinaio, che dopo avere di recente aperto un nuovo locale – e non un pop-up temporaneo, badate bene – in quel di Los Angeles si sta di fatto preparando ad approdare per la prima volta nel cuore della Versilia, a Forte dei Marmi. Stando a quanto lasciato trapelare questo nuovo capitolo dovrebbe aprire definitivamente i battenti il 23 marzo, giusto un paio di settimane prima dell’appuntamento con Pasqua – un tempismo che permetterà di mettere radici salde in vista dell’invasione di turisti che verosimilmente accompagnerà le vacanze.

All’Antico Vinaio a Forte dei Marmi: i dettagli

I lavori, d’altronde, sono già cominciati: i cittadini più golosi di Forte dei Marmi avranno senza ombra di dubbio notato le operazioni di ristrutturazione che da qualche settimana a questa parte hanno coinvolto i locali dell’ex Trattoria Dulè in Piazza Garibaldi. Manutenzione ordinaria, stando alle voci di corridoio – lavori relativamente semplici che, salvo imprevisti, dovrebbero tranquillamente concludersi entro il primo marzo (data che di fatto appare sul cartello di cantiere). Qualche tempo per studiare l’arredamento e avviare l’attività, e la serranda andrà infine ad aprirsi per accogliere i clienti.

La conferma finale, caso mai ce ne fosse stato bisogno, è uno scatto pubblicato sui social da Tommaso Mazzanti che lo ritrae all’interno dei nuovi locali in via di ristrutturazione. Cambiano i luoghi, si aprono nuovi capitoli, ma la formula (vincente) non cambia: focacce ripiene, schiacciate ripiene di salumi, formaggio e varie salse, o ancora sbriciolona, lardo e porchetta prodotte in Toscana. Una domanda, tuttavia, sorge spontanea: i prezzi rimarranno quelli che hanno contribuito alla popolarità del brand o saranno declinati alla nuova piazza?

“Saremo in piazza Garibaldi, una delle posizioni più belle del Forte” aveva per di più commentato, un paio di masi fa, lo stesso Mazzanti “e il locale sarà ampio con interni ed esterni all’ombra del Fortino”. Insomma, le pedine sembrano tutte al loro posto: non manca che un briciolo di pazienza per attendere che gli ingranaggi comincino a mettersi in moto.

È bene notare, per di più, che All’Antico Vinaio potrebbe non essere l’unico locale ad aprire da queste parti nel futuro prossimo: voci di corridoio e qualche maliziosa indiscrezione vogliono che il prossimo approdo al Forte sarà quello di Crazy Pizza di Flavio Briatore, con un locale che andrà ad affacciarsi lungo la passeggiata di viale Achille Franceschi dalle parti del Cinema Lido.