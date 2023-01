All’Antico Vinaio inaugura il suo nuovo locale a Los Angeles

di Manuela Chimera 30 Gennaio 2023

Ci siamo: All’Antico Vinaio ha aperto il suo terzo locale negli Stati Uniti. Anzi, il secondo a Los Angeles, ma come detto da Tommaso Mazzanti stesso, questo secondo locale non sarà un pop-up temporaneo, bensì un locale definitivo. A dare l’annuncio è stato lo stesso Tommaso Mazzanti tramite alcuni post e video pubblicati sui canali social.

In barba ai titoli dei giornali che descrivevano il successo di Mazzanti come frutto del suo lavoro di influencer (?) e non, come è in realtà, frutto del suo lavoro di imprenditore, ecco che Mazzanti ha aperto questo nuovo capitolo di All’Antico Vinaio all’estero.

Mentre i fan fra i Commenti auspicano un’apertura anche a Londra, Mazzanti ha parlato di una nuova avventura a Los Angeles, più precisamente a Hollywood. Il terzo locale negli Stati Uniti è finalmente arrivato.

In un post Mazzanti ricorda di quando il 28 ottobre 2019, quando era ancora biondo si trovava con Alan negli USA e stava per preparare la sua prima schiacciata a Los Angeles. Adesso, a distanza di tre anni, dopo tutto quello che è successo (traduci con pandemia, restrizioni e chiusure varie, senza dimenticare inflazione, rincari, e guerra), ecco che adesso, come in un sogno, si trova ad annunciare la nuova apertura di quello che sarà un locale definitivo a Los Angeles, non più solo un pop up aperto temporaneamente.

In un video, poi, Tommaso Mazzanti ha mostrato la lunga coda di persone in fila per partecipare all’inaugurazione del suo locale. La coda si è formata un paio di ore prima l’orario dell’inaugurazione ed era formata sia da italiani che da americani. Mazzanti ha salutato tutti, ringraziandoli un po’ in italiano un po’ in inglese. Nel video si vede che la coda fa già il giro dell’isolato. E questo due ore prima dell’inaugurazione. Ecco il video:

Record di presente a Los Angeles!🇺🇸Mamma mia che onore🇮🇹 Posted by All'Antico Vinaio on Sunday, January 29, 2023

In un altro post, pubblicato dieci minuti prima dell’inaugurazione, Mazzanti spiega che un cliente in fila gli ha detto che “stanno facendo la storia”. Ovviamente Mazzanti ha ammesso di essere così emozionato da questa apertura da aver voglia di piangere in quanto sente si star scrivendo un capitolo della storia italiana.

In quest’altro video si vede che nel frattempo la coda è decisamente aumentata, ma c’è da dire che era molto ordinata e posata: tutti aspettavano pazientemente in fila il momento di poter entrare, chi con la mascherina e chi senza. Ecco il video a dieci minuti dall’inaugurazione: