All’Antico Vinaio aprirà a Beverly Hills

Un colpo allo Stivale, un colpo nelle terre d’Oltreoceano – così, in questa misura vagamente cerchiobottista ma certamente ambiziosa, potremmo riassumere gli ultimi tagli del nastro de All’Antico Vinaio. La schiacciata fiorentina, rigorosamente farcita e “fumante”, ha inaugurato l’anno aprendo un punto vendita a Las Vegas – un approdo che è stato addirittura qualificato dalle autorità locali come vera e propria giornata di festa, il cosiddetto All’Antico Vinaio Day – e proseguito con il primo locale in Veneto, a Verona. Ora, secondo la “legge del ping pong” citata in apertura, tocca tornare dagli amici a stelle e strisce: destinazione Beverly Hills, Los Angeles.

Sarà che si torna sempre dove si è stati bene: vale la pena notare che la Città degli Angeli conosce già da qualche anno il “Bada come la fuma” di Tommaso Mazzanti, ma l’approdo in Beverly Hills – che lo stesso Mazzanti, giustamente, definisce “una delle location più esclusive al mondo – è una novità assoluta.

All’Antico Vinaio a Beverly Hills: tutti i dettagli dell’apertura

Oltre a brillare per le sue evidenti doti imprenditoriali, Tommaso Mazzanti ha saputo distinguersi anche e soprattutto come capace comunicatore. È evidente, d’altronde, dal modo in cui ha intuito un motto esportabile e facile da ricordare – il “Bada come la fuma” citato già in apertura di articolo – e ancora di più da come soprintende alla cura della vetrina social de All’Antico Vinaio.

Proprio dai canali social, infatti, arrivano le prime anticipazioni dell’approdo in Beverly Hills: “Siamo a Beverly Drive” spiega Tommaso Mazzanti in un breve video pubblicato su Instagram “il quartiere più esclusivo di tutta Los Angeles”. Attenzione a non farvi prendere dall’entusiasmo, però: il negozio in sé, come si vede dalle immagini, è ancora impegnato nel limbo dei “lavori in corso”.

Ampie vetrine comprensibilmente censurate da una copertura brandizzata, interno ancora così vuoto che la voce di Mazzanti, che per l’occasione veste i panni del Cicerone, echeggia tra le pareti: All’Antico Vinaio a Beverly Hills è un progetto già avviato, ma comunque ancora in cantiere. Questo, però, non significa che non possiamo già mettere gli occhi su qualche anticipazione: “Su queste mura” spiega Mazzanti, indicando un muro in mattoni a vista “voglio provare a ricreare un piccolo angolo di Palazzo Vecchio“.

“Siamo nella location che mai mi sarei immaginato di avere” continua Mazzanti “e quindi voglio che sia speciale, particolare e unica”. Nell’inquadratura appare lo scheletro in ferro di una cupola: “Guardate qua: sembra la cupola del Duomo di Firenze“. Troppo presto per parlare di date, purtroppo: occhi puntati sul profilo Instagram de All’Antico Vinaio.