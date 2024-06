All’Antico Vinaio progetta la sua prima apertura in Francia

Dopo avere colonizzato più o meno tutto il nostro caro e vecchio Stivale, avere già piantato una sana manciata di bandierine nella terra a stelle e strisce e aver festeggiato l’approdo anche in quel di Dubai, All’Antico Vinaio torna a progettare la sua espansione nel Vecchio Continente. Il primo obiettivo? Scavalcare le Alpi.

L’annuncio, come di consueto quando si tratta della creatura di Tommaso Mazzanti, arriva direttamente dalla vetrina dei social: un breve video che, sulle note di Buon Viaggio di Cesare Cremonini, segue il fondatore della catena salire a bordo di un jet privato e atterrare in Francia, a Parigi.

Tutto quello che c’è da sapere sulla sede parigina de All’Antico Vinaio

Al momento la regola dominante, come avrete probabilmente già intuito, è quella dei “Lavori in corso“: un Mazzanti teatralmente impressionato passeggia negli spazi vuoti di quello che, com’è chiaro, diventerà il primo punto vendita de All’Antico Vinaio a Parigi, e in Francia più in generale. Un guscio vuoto, in altre parole, ma comunque già evidentemente lavorato e pronto ad accogliere le schiacciate rigorosamente farcite della ormai celebre catena fiorentina.

A rendere ancora più eloquente il teaser, se così vogliamo definirlo, è la stessa didascalia di accompagnamento: “Parigi, stiamo arrivando” ha scritto Mazzanti. “Paris, nous voilà”. È ancora difficile, come accennato nelle righe precedenti, abbozzare una qualche previsione circa una potenziale data di apertura; così come sono particolarmente rarefatte le informazioni circa la esatta location.

Quel che è certo è che la formula del primo All’Antico Vinaio in quel d’Oltralpe, così come tutti gli altri punti vendita sparsi per il globo terracqueo, seguirà l’antico adagio del “squadra che vince non si cambia”: l’offerta sarà di schiacciate farcite con salumi, affettati e molto altro, tutte obbedienti alla parola d’ordine del “bada come la fuma“.

Vale poi la pena notare che l’apertura parigina, per quanto ancora parzialmente avvolta nel mistero, non è una novità assoluta: verso la fine dello scorso anno, infatti, lo stesso Tommaso Mazzanti aveva pubblicato un breve video in cui aveva ventilato in maniera più eloquente il progetto di una prima apertura francese – il tutto con tanto di provocazione ai suoi futuri clienti.

“Ragazzuoli, oggi vi preparo una cosa pazzesca” aveva spiegato. “Bada che mousse: questo è il burro che si va a struggere sulla schiacciata a bollore. Qui c’è sentore di apertura a Parigi!”. Per l’appunto: a completare la ricetta un po’ di culatello italiano. “Altro che baguette, qui si ragiona di roba seria“.