All’Antico Vinaio è riuscito ad arrivare anche a Dubai

La partita di tennis tra le aperture nello Stivale e quella d’Oltreoceano si è conclusa con un fuori campo: All’Antico Vinaio si prepara a portare la sua formula evidentemente vincente, fatta di schiacciate rigorosamente farcite e “fumanti”, anche nel Medio Oriente. La prima fermata, stando a quanto lasciato trapelare, sarà a Dubai.

Prima Las Vegas, con tanto di festa cittadina dedicata; poi una stoccata a Firenze, che d’altronde si sa che l’aria di casa non si respira da nessuna altra parte; dopodiché la prima inaugurazione in Veneto, in quel di Verona e infine un altro taglio del nastro a stelle e strisce, a Beverly Hills – e tutto questo nel solo 2024, in appena quattro mesi di tempo. All’Antico Vinaio è reduce di una fioritura forte e abbondantissima, e si prepara a coronare questa prima parte dell’anno con la prima, ambiziosa apertura dalle parti di Dubai.

All’Antico Vinaio a Dubai e la partnership con il Gruppo Avolta

L’annuncio, come ormai di consueto in questi casi, arriva da quella vivacissima vetrina social che è l’account Instagram de All’Antico Vinaio: un carosello di scatti che raccontano di tavole rotonde (che poi sarebbero ovali, a essere ben precisi), di firme, di strette di mano e di orizzonti che si allargano. Eh sì, perché l’apertura a Dubai, per quanto simbolicamente importante, altro non è che conseguenza e primo sintomo di una nuova partnership che lega la creatura di Tommaso Mazzanti al Gruppo Avolta.

Il messaggio pubblicato sui social, d’altronde, è più che eloquente: “Sono emozionato e orgoglioso di annunciare la nascita di una nuova collaborazione tra Antico Vinaio e il Gruppo Avolta, leader mondiale nel Travel Retail con oltre 5100 negozi, 70.000 collaboratori e un fatturato annuo di 13 miliardi” ha scritto Mazzanti. “Oggi abbiamo siglato un accordo per aprire il primo Antico Vinaio a Dubai!”.

Il Gruppo Avolta, vale la pena notarlo, è nato alla fusione tra Dufry e Autogrill e rappresenta la seconda partnership per il brand di casa Mazzanti, dopo quella stretta con il gruppo Percassi (lo stesso che, tra le altre cose, gestisce anche le sedi sul territorio italiano di Starbucks). Al momento non esistono dettagli concreti sul futuro punto vendita di Dubai, fatta eccezione per la sua citazione nel testo social riportato nelle righe precedenti.

Niente informazioni su una potenziale data di apertura, o sulla sua location, o ancora sul menu – ma siamo certi che, in un futuro più o meno prossimo, Mazzanti prenderà ancora la via dei social per aggiornarci.