All’Antico Vinaio apre il primo store in Emilia Romagna

All’Antico Vinaio piazza la sua prima bandierina in Emilia Romagna, e lo fa direttamente nel capoluogo di regione. Un approdo forse scontato, che d’altro canto quella che è ormai la schiacciata più famosa dello Stivale non poteva certo mancare sotto le Torri di Bologna: ad annunciarlo è stato naturalmente lo stesso Tommaso Mazzanti, che come di consueto affida la propria comunicazione a un nuovo, vivace tassello da inserire nella vetrina social del brand.

All’Antico Vinaio torna in Italia, in altre parole, dopo una gita, per così definirla, che l’ha portato ad aprire il suo primo, storico punto vendita anche in quel di Dubai; e continua così a inanellare un taglio del nastro dopo l’altro per un inizio anno davvero notevole: Las Vegas, con tanto di festa cittadina dedicata; poi una stoccata a Firenze e la prima volta in Veneto, a Verona e infine un altro taglio del nastro a stelle e strisce, a Beverly Hills. E stando a quanto lasciato intendere dallo stesso Mazzanti, siamo appena agli inizi.

All’Antico Vinaio apre a Bologna: tutti i dettagli

Prima apertura a Bologna e più in generale in Emilia Romagna, dunque. Le coordinate temporali, però, sono piuttosto vaghe: “Bologna sarà la città che accoglierà a brevissimo All’Antico Vinaio, grazie di cuore” ha spiegato Mazzanti in uno dei suoi video (tre solamente per dare notizia dell’apertura bolognese, a dire il vero), senza tuttavia mai davvero quantificare quel “a brevissimo” se non con un altrettanto vago “entro pochi mesi”.

Toccherà con ogni probabilità portare un poco di pazienza anche per mettere a fuoco la location del prossimo punto di vendita de All’Antico Vinaio: alcuni media locali indicano comprensibilmente il centro della città, ma dal muro della verità – ossia il vivacissimo profilo Instagram di Mazzanti – non si evince ancora alcun dettaglio in tal senso.

C’è invece un poco più di sicurezza circa la “squadra” che scenderà in campo, per così dire: una selezione di schiacciate rigorosamente fumanti e farcite, con quella dedicata a Bologna che verosimilmente andrà a celebrare la mortadella. Anche in questo senso, però, potremmo vedere – nel futuro prossimo: anche qui niente date precise – una novità: la Schiacciata Made in Italy.

Annunciata anch’essa tramite un breve reel su Instagram, la Schiacciata Made in Italy dovrebbe fare il suo debutto in tutti i punti vendita de All’Antico Vinaio, in Italia così come all’estero, e nasce – come suggerisce il nome – da una comunione di ingredienti che secondo Mazzanti “incarnano l’eccellenza italiana nel mondo del panino”: burrata, pomodorini gialli, Prosciutto Crudo di Parma, olio toscano e basilico.