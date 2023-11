Antonio Lorenzon di MasterChef approda su Food Network con un nuovo cooking show

di Manuela Chimera 14 Novembre 2023

Uno dei concorrenti e vincitori di MasterChef che di sicuro tutto ci ricordiamo è Antonio Lorenzon, trionfatore di una delle edizioni migliori di sempre (anche come simpatia generale dei concorrenti). Di sicuro lo rammentiamo per la sua solarità, per le sue mise istrioniche capaci di rivaleggiare con quelle di Bruno Barbieri e per la proposta di matrimonio durante la finale. Ebbene, adesso Lorenzon, dopo essere stato ospite a MasterChef, approda su Food Network con un cooking show tutto suo: tutti pronti per A tavola con Lorenzon?

Cosa si sa del nuovo cooking show di Antonio Lorenzon?

Se siete interessati a seguire il programma A tavola con Lorenzon (o siete semplicemente curiosi di vedere come se la cava Lorenzon in televisione con un programma tutto suo), ecco che l’appuntamento è per martedì 14 novembre alle ore 22 sul Food Network, il canale 33 del Digitale Terrestre (visibile poi anche in streaming su Discovery+).

Ogni martedì, in prima tv, ecco che che il private chef Antonio Lorenzon (a differenza di altri partecipanti e vincitori di MasterChef, come per esempio Valerio Braschi, non ha aperto un ristorante suo, anche se si vociferava dell’apertura di un albergo. Ha preferito per ora continuare la carriera in altre vesti. Per esempio, spesso viene invitato a cucinare a eventi o manifestazioni) cercherà di creare un menu per ogni occasione nel suo home restaurant.

E per occasioni si intendono:

cenette romantiche a due

serate per una rimpatriata fra compagni di scuola

una festa di laurea in famiglia

e altre celebrazioni del genere. Ad ogni puntata qualcuno gli manderà un videomessaggio dove chiederà di preparare un menu adatto per una particolare occasione. A quel punto Antonio Lorenzon si metterà ai fornelli aiutato proprio dall’autore del videomessaggio. Insieme i due dovranno creare piatti gustosi e creativi per sorprendere parenti e amici di turno che, ovviamente, non sapranno nulla di tutto ciò.

Fra una preparazione e l’altra, poi, Lorenzon troverà anche il tempo per organizzare la giusta mise en place per creare l’atmosfera perfetta. In pratica il titolo alternativo di questo programma poteva essere “Cene a sorpresa cercasi”.

Antonio Lorenzon ha poi annunciato il programma su Instagram, spiegando che finalmente poteva svelare il segreto che da tempo stava custodendo: quello su dove compra le sue camicie… Ehm, no, volevamo dire, quello relativo all’inizio del suo nuovo format. Da quanto si evince dai commenti, poi, i fan sono entusiasti della notizia. E anche delle sue camicie: qualcuno gli ha anche chiesto se per caso si metta le camice abbinate al piatto o viceversa.

