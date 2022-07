Bar di Pompei, supplemento di 50 centesimi se paghi col bancomat: la polemica

Sta facendo discutere il cartello appeso da un bar di Pompei che annuncia un supplemento di 50 centesimi per chi paga col bancomat. Ma non era un tantino illegale?

di Manuela 16 Luglio 2022

In questa torrida estate abbiamo un sacco di epopee da seguire, ce n’è per tutti i gusti: c’è Flavio Briatore vs tutti i pizzaioli, gli scontrini scandalosi, i “giovini” che non vogliono lavorare gratis e anche l’annosa questione dei pagamenti tramite pos. Ed è propria qui che si inserisce la notizia relativa a un bar di Pompei che ha deciso di appendere un cartello dove avvisa la clientela che ci sarà un supplemento di 50 centesimi per chi paga con il bancomat.

Inutile dire che sul web si è subito accesa la polemica. Il bar in questione sorge proprio di fronte agli scavi di Pompei. Sulla sua vetrina troneggia un cartello che recita cosi: “Avviso – Supplemento di +0,50 centesimi per i pagamenti con POS al di sotto dei 5 euro”. Tutto nasce dal fatto che da poco è entrato in vigore l’obbligo per tutti i negozianti e i professionisti di dotarsi di pos (obbligo che c’era già prima a dire il vero, solo che mancavano le sanzioni in assenza di pos. Adesso, invece, il negoziante o il professionista che non accetta pagamenti tramite pos può essere multato).

Così questo bar ha pensato bene di imporre un supplemento per chi paga con bancomat sotto i 5 euro. Cosa abbastanza inutile visto che, per legge, al di sotto dei 5 euro il titolare dell’attività può legalmente rifiutarsi di accettare pagamenti col bancomat. Quello che invece non può assolutamente fare è imporre supplementi o commissioni per determinati tipi di pagamento.

Questo, infatti, è quanto previsto dal D.L. n. 206/2005: professionisti, commercianti e imprenditori non possono obbligare i consumatori a spese per l’uso di determinati strumenti di pagamento.

Un utente, leggendo quel cartello, ha subito denunciato la cosa sui social chiedendosi come si poteva spiegare agli stranieri una cosa del genere. Moltissimi utenti si sono scagliati contro il bar, inclusi altri commercianti che spiegavano di averci rimesso con clienti che pagavano 5 euro con American Express, ma non avevano potuto fare diversamente: sopra i 5 euro non si può rifiutare il pagamento con pos e non si può mai applicare supplementi di tale tipo.

Ecco qui il tweet originale: