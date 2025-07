Barilla sceglie Brooklyn Beckham per raccontare la scarpetta a New York

Le performance culinarie di Brooklyn Beckham sono memorabili per tutti i motivi sbagliati, ma Barilla lo ha scelto come ambassador per la nuova linea trafilata al bronzo.

Una cosa bisogna riconoscerla a Brooklyn Beckham, figlio maggiore di Victoria e David Beckham: lui nel suo “essere chef” ci ha sempre creduto un sacco, nonostante le perplessità, chiamiamole così, del resto del mondo.

Perplessità spesso giustificate da un repertorio di performance culinarie che hanno portato diversi a considerare l’imprenditore e trendsetter (così si definisce) un geniale troll, dal suo cocktail “sperimentale” a base di acqua tonica e gin a un intero programma di cucina, “Cookin’ with Brooklyn”, in cui appariva evidente a tutti che non sapesse affatto cucinare.

Ma, si sa, credere in sé stessi è il primo passo perché anche gli altri credano in noi, e così il nostro è arrivato al ruolo di Ambassador niente meno che per Barilla, che gli ha affidato la presentazione negli Stati Uniti della nuova linea trafilata al bronzo.

Brooklyn e la cucina italiana

Siamo in chiusura del Fancy Food, importante fiera internazionale del cibo che ha portato negli stati uniti una numerosa rappresentanza di aziende italiane, e per l’occasione Barilla all’Academy Mansion nell’Upper East Side per la presentazione della linea Al Bronzo: quella, per intenderci, che fa la scarpetta sola, come spiegato nella pubblicità italiana affidata ad uno chef di ben altra caratura come Davide Oldani.

Chef Beckham racconta di come è nato il suo amore per la cucina italiana: “la mia passione per la cucina italiana è nata fin dall’infanzia. Che si trattasse di vacanze in famiglia o di guardare mio padre cucinare la pasta a casa, il cibo era sempre al centro di quei momenti di convivialità. E il mio amore per il cibo continua ancora oggi, mentre preparo il ragù alla bolognese con mia moglie a casa, probabilmente la mia ricetta preferita”.

Ah, il suo ragù, quello impreziosito dai tappi di sughero in cottura. Ma quali ricette ha pensato quindi per l’occasione? Sono due: mezzi rigatoni con pomodoro, cipolla, prosciutto croccante e salsa piccante di sua produzione, a marchio Cloud 23, e i fusilloni con salsa cremosa alle verdure.

“La scarpetta è molto importante per me -racconta Beckham- perché crea una connessione e un legame con quegli ultimi bocconi di un pasto pieno di significato. Al Bronzo rende questa esperienza anche migliore”.

La strategia di Barilla di entrare nel mercato statunitense con una nuova linea e nuovi formati nasce da una recente ricerca di mercato della Nielsen in cui è emerso che gli appassionati di pasta americani sono sempre più in cerca di nuovi formati: una scelta strategica e basata sui dati, vedremo se la scelta del testimonial si rivelerà altrettanto oculata.