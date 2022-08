Basko, Mitili comuni di Consorzio Lavalle Paolo: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 8 Agosto 2022

Dopo il richiamo del Salame Pic nic di Primia, dei Donuts mix semplici Sammontana e dei Pifferi al Sesamo di Trevisan, ecco che Basko ha lanciato una nuova allerta: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti dei Mitili comuni di Consorzio Lavalle Paolo a causa di un rischio microbiologico. L’avviso di richiamo è stato pubblicato da Basko negli ultimi giorni.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mitili Comuni 10 kg, quelli con codice prodotto 700000.09. Il nome del produttore e marchio del prodotto è sempre Consorzio Lavalle Paolo – Miticoltori Associati, con sede dello stabilimento in via degli Stagnoni 94/G a La Spezia. Sull’avviso di richiamo non è indicato il numero di codice dello stabilimento di produzione.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

010822 FP

030822 FP

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Su segnalazione del fornitore/produttore ecco che sono stati riscontrati nei lotti sopra in questione livelli di E. coli che superano i limiti consentiti dalla legge (riscontrati tramite filth test).

In questi casi il consiglio è sempre quello di non consumare assolutamente i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione, bensì di riportarli presso il punto vendita di acquisto.