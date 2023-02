Battuta di bovino di Cascina La Marchesa e Fior Fiore Coop: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 20 Febbraio 2023

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un maxi richiamo dopo quelli relativi al Pesto con basilico genovese DOP senz’aglio di Esselunga Bio, ai Biscotti al farro del Panificio Backerei Moser e al Prosciutto cotto Sapor di Cascina, La Bottega del Gusto e Motta: sono stati richiamati dal commercio, infatti, diversi lotti della Battuta di bovino di Cascina La Marchesa e della Battuta di fassone di Fior Fiore Coop a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella di un paio di giorni fa, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 16 febbraio 2023.

Battuta di bovino di Cascina La Marchesa e Fior Fiore Coop: richiamo per errata etichettatura

In tutti i richiami, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre IT C716K CE, mentre il nome del produttore è sempre Faccia Fratelli s.r.l., con sede dello stabilimento in via L. Einaudi 28 a Ceva, in provincia di Cuneo.

Questi sono i numeri dei lotti di produzione, le denominazioni di vendita esatta e le date di scadenza dei prodotti a marchio Cascina La Marchesa – Faccia Fratelli (il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Faccia Fratelli s.r.l.) coinvolti nel richiamo:

Battuta bov. ad. pmt aglio G200skin – Battuta di fassone piemontese: numero di lotto 664595, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Battuta bov. ad. pmt classica G200skin – Battuta di fassone piemontese: numeri di lotto 663284, 664253 e 664593, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 marzo 2023, del 24 marzo 2023 e del 25 marzo 2023

Battuta bov. ad. pmt Erbe di montagna G200skin – Battura di fassone piemontese: numero di lotto 664597, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Battuta bov. ad. pmt Rosmarino Basilico G200skin – Battuta di fassone piemontese: numero di lotto 664255, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Battuta bov. ad. pmt Limone G200skin – Battuta di fassone piemontese: numero di lotto 664594, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Battuta bov. ad. pmt Tartufo G200skin – Battuta di fassone piemontese: numeri di lotto 663286 e 664256, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 marzo 2023 e del 24 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Questo è, invece, il numero di lotto , la denominazione di vendita esatta e la data di scadenza dei prodotti a marchio Fior Fiore Coop (con nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato di Coop Italia S.C.):

Battuta di bovino razza piemontese Fior Fiore Coop: numero di lotto 664592, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 marzo 2023

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente un’errata etichettatura. In pratica è sbagliata la data di scadenza presente sull’etichetta di tutti i lotti sopra indicati. Queste le date di scadenza giuste:

lotto 664595: data di scadenza sbagliata del 25 marzo 2023; data di scadenza corretta del 25 febbraio 2023

lotto 663284: data di scadenza sbagliata del 20 marzo 2023; data di scadenza corretta del 20 febbraio 2023

lotto 664253: data di scadenza sbagliata del 24 marzo 2023; data di scadenza corretta del 24 febbraio 2023

lotto 664593: data di scadenza sbagliata del 25 marzo 2023; data di scadenza corretta del 25 febbraio 2023

lotto 664597: data di scadenza sbagliata del 25 marzo 2023; data di scadenza corretta del 25 febbraio 2023

lotto 664255: data di scadenza sbagliata del 24 marzo 2023; data di scadenza corretta del 24 febbraio 2023

lotto 664594: data di scadenza sbagliata del 25 marzo 2023; data di scadenza corretta del 25 febbraio 2023

lotto 663286: data di scadenza sbagliata del 20 marzo 2023; data di scadenza corretta del 20 febbraio 2023

lotto 664256: data di scadenza sbagliata del 24 marzo 2023; data di scadenza corretta del 24 febbraio 2023

lotto 664592: data di scadenza sbagliata del 25 marzo 2023; data di scadenza corretta del 25 febbraio 2023

Nelle avvertenze viene spiegato che il prodotto non presenta alcun rischio se consumato entro la data di scadenza corretta. Tuttavia il prodotto non va consumato oltre la data di scadenza reale. È comunque possibile restituire il prodotto presso il punto vendita di acquisto.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’azienda produttrice o telefonando al numero 0174 721957/8 o inviando un’email all’indirizzo qualita@facciafratelli.com.