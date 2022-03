di Manuela 30 Marzo 2022

Buone notizie per un’altra azienda del Made in Italy: anche Biscotti Gentilini entra a far parte del registro dei Marchi Storici di interesse nazionale.

L’azienda di stanza a Roma, attiva nel settore da più di 130 anni, produce e esporta biscotti (e non solo) in tutto il mondo. Paolo Gentilini, presidente di Biscotti Gentilini, ha spiegato che sono assai orgogliosi di aver ottenuto il logo di “Marchio Storico di interesse nazionale”.

Ricorda, poi, come i principi fondamentali dell’azienda siano quelli della ricerca della qualità, del mantenimento degli antichi sapori e del rispetto delle tradizioni. Queste le sue parole a seguito del riconoscimento: “L’autenticità e la genuinità che si ritrovano nelle nostre ricette e nei processi produttivi rimasti inalterati da oltre un secolo, sono la nostra forza, il nostro DNA”.

Biscotti Gentilini era nato nel 1890 a Roma come un piccolo laboratorio artigianale per la produzione di pane e biscotti. Col passare del tempo, poi, quel laboratorio si è trasformato in un’azienda vera e propria che ora esporta i suoi prodotti in tutto il mondo.

Fra gli ultimi brand italiani entrati a far parte dei Marchi Storici di interesse nazionale abbiamo anche Eridania, Vismara, Galup e Polli. I primi tre hanno ottenuto l’ambito logo nel 2021, mentre l’ultimo nel 2020.