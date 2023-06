Aviation Gin di Ryan Reynolds festeggia la Festa del Papà con il “kit per la vasectomia”

di Manuela Chimera 9 Giugno 2023

Il nostro adorabile Deadpool ha colpito ancora. O almeno, lo ha fatto indirettamente visto che il marchio Aviation Gin di Ryan Reynolds ha deciso di festeggiare la Festa del Papà in maniera alquanto insolita. Come? Beh, ha semplicemente lanciato il “kit per la vasectomia”.

Aviation Gin, Ryan Reynolds e il kit per la vasectomia

In realtà si tratta di un proseguo della campagna pubblicitaria di Aviation Gin relativa al cocktail The Vasectomy, promossa proprio da Ryan Reynolds (il Ryan giusto, non me ne voglia certo Ryan Gosling, ma per me l’unico, vero e solo Ryan è Reynolds) e da Nick Cannon. I due avevano lanciato il drink “vasectomia” già nel 2021.

Sempre nel 2021, poi, Ryan Reynodls aveva anche lanciato una limited edition del suo gin dedicata al calcio, mentre nel 2020, in piena emergenza Coronavirus, ecco che l’attore aveva deciso di donare il 30% delle vendite online di Aviation Gin alla Bartender’s Guild.

Solo che quest’anno Aviation Gin ha voluto fare un un ulteriore passo avanti, rilasciando un kit per la vasectomia che è destinato a diventare il regalo definitivo per la Festa del Papà.

Prima che qualcuno tuoni e dica che la Festa del Papà era il 19 marzo: negli Stati Uniti l’Happy Father Day si celebra la terza domenica di giugno. Dopo aver doverosamente specificato ciò, ecco che questo kit Vasectomy in realtà fornisce ai padri tutti gli ingredienti essenziali per preparare il cocktail Vasectomy, in modo da scatenare il mixologo che è in loro (ovviamente la campagna pubblicitaria punta tutto sul gioco di parole relativo al nome Vasectomy e all’omonimo intervento chirurgico di vasectomia).

Aviation Gin vuole dunque celebrare e brindare in modo un po’ ironico al viaggio della paternità. Il kit per “la vasectomia” sarà fornito di tutto il necessario:

una bottiglia di Aviation Gin

due stampi per fare le “palline” di ghiaccio+un jigger

diverse guarnizioni

una nota scritta di suo pugno da Ryan Reynolds

Come si prepara un cocktail Vasectomy? Gli ingredienti sono:

American gin: circa 37 ml

succo di mirtillo rosso: circa 30 ml

qualche goccia di succo di limone

acqua tonica: circa 89 ml

una fettina di arancia

In un bicchiere alto metti del ghiaccio, aggiungi il succo di mirtillo rosso, l’Aviation Gin e qualche goccia di succo di limone. Rabbocca poi tutto con l’acqua tonica, mescola il tutto (va bene anche un cucchiaino) e guarnisci con l’arancia.

Qui trovate poi il video di Ryan Reynolds che vi spiega come si prepara la “Vasectomia”: