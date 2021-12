Budini Danette presenta la limited edition dedicata a La Casa di Carta

di Manuela 3 Dicembre 2021

Grazie a un evento organizzato da ZooCom (creative media agency del gruppo OneDay), ecco che a Milano verrà presentata una limited edition dei Budini Danette a tema La Casa di Carta.

L’evento si terrà il 3 e 4 dicembre 2021 in otto quartieri di Milano. Un furgoncino farà tappa a Porta Venezia, Nolo, Isola, Chinatown, Porta Romana, Corvetto, Navigli e Lambrate. Dal veicolo uscirà fuori la Banda del Gusto, cioè un gruppetto di ragazzi e ragazze in tuta rossa e maschera di Dalì, esattamente come i personaggi de La Casa de Papel.

I ragazzi distribuiranno i budini Danette con packaging a tema La Casa di Carta, ma non solo. Verranno anche regalate t-shirt omaggio personalizzate con il nome del quartiere di Milano relativo. E visto che siamo nell’epoca dei social, si potranno fare dei selfie con la Banda del Gusto per taggare poi il brand nelle foto e nelle stories.

Benedetta Latella, Account Director di ZoomCom, ha spiegato di essere contenti di aver supportato un brand come Danette con questo progetto con tanto di edizione speciale dedicata a La Casa di Carta, una delle serie TV di maggior successo nel corso degli ultimi anni.

Danette non è certo l’unica azienda ad aver ideato un’edizione limitata dedicata a La Casa di Carta. Qualche tempo fa era stata Chupa Chups a proporre la limited edition de La Casa de Papel in onore della stagione finale, mentre in precedenza Deliveroo aveva ideato dei piatti in edizione speciale per la terza stagione. E persino Iginio Massari si era inventato un dolce per la fortunata serie di Netflix.