Burger King, la nuova pubblicità è già diventata un meme

di Luca Venturino 30 Gennaio 2023

Whopper, whopper, whopper; junior, double, triple whopper. Se siete confusi c’è una sola spiegazione – non siete al passo con i tempi e non conoscete il primo trend virale del 2023. Eh sì, perché la nuova pubblicità di Burger King, che va in onda durante le partite di NFL, ha preso a spopolare tra i nostri amici a stelle e strisce fino a imporsi come primo vero meme dell’anno nuovo. Il protagonista assoluto della pubblicità – oltre all’iconico panino del colosso del fast food – è il jingle, o per intenderci la canzoncina che accompagna le immagini; che ha apparentemente superato i confini dei semplici annunci pubblicitari per imporsi nel regno internettiano.

Whopper, whopper, whopper

Ehi, d’altronde il popolo di internet è gente strana. A volte un qualcosa può rimanere dormiente per anni prima di essere elevato a meme (ma ve lo ricordate quando, l’anno scorso, tutti cantavano povero gabbiano?), mentre in altre occasioni si verifica l’esatto opposto – una canzone o una moda diventano virali subito dopo essere state create. Poi chiaro, c’è sempre un sottotesto di stravaganza che unisce queste tendenze: pensiamo alla salsa rosa nata su TikTok, ai frullati al muschio marino o alla nostrana pizza con bestemmia.

Ecco, la nuova pubblicità di Burger King appartiene nettamente alla seconda categoria: dopo la sua introduzione come interruzione pubblicitaria nelle partite di NFL è immediatamente diventata popolare tra il pubblico a stelle e strisce, che evidentemente ne ha apprezzato la musicalità e il ritmo ripetitivo. Le prove sono ovunque su Twitter: “Prima di sederci tutti a guardare un po’ di football, ho un messaggio importante che tutti i tifosi riconosceranno senz’altro” ha twittato un utente. “Whopper, whopper, whopper”.

In un altro caso, il musicista Danny Heifetz si è immaginato il tanto attesto ritorno di Rihanna condito da una performance inaspettata: “Immaginate: Rihanna scende dal cielo e atterra sul palco del Superbowl, prende il microfono, guarda dritta in telecamera e canta: whopper, whopper, whopper, whopper”.

Ve l’abbiamo detto poco fa – i gusti del popolo internettiano sono variegati e sovente inscrutabili, ma c’è sempre un filone costante, che li accomuna tutti: la stravaganza. La canzone naturalmente è anche approdata in quella dimensione eterogenea e caotica che è TikTok, dove numerosi utenti hanno tentato di mixarla con brani più o meno noti: pensiamo, ad esempio, ad Harder Better Faster Stronger, iconico pezzo dei Daft Punk, che grazie alla malata immaginazione di un particolare utente è diventata Harder Better Faster Whopper.