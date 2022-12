TikTok, dai taglieri al burro ai frullati al muschio: i trend che hanno segnato il 2022

di Luca Venturino 28 Dicembre 2022

Ok, vi facciamo un piccolo spoiler – i frullati al muschio marino non sono in classifica (e meno male). Volenti o nolenti, la caotica ed eterogenea vetrina di TikTok rappresenta una fucina di trend sempre più determinanti e seguite, specialmente nel cosiddetto mondo del food: d’altronde, piace a tutti trovare nuovi modi per ravvivare i nostri pasti, impressionare qualcuno con il nostro estro culinario o ancora, perché no, divertirci un po’ sporcandoci le mani in cucina. Poi ehi, è chiaro – piazzare un paio di bistecche in un tostapane e sperare che magicamente vada tutto bene non ci sembra la migliore delle idee, ma l’importante è divertirsi, no?

I 10 trend di TikTok che hanno segnato il mondo del cibo

“Segnato” ci piace perché lascia un’interpretazione aperta: si tratta di aberrazioni senza Dio che hanno perennemente sfregiato la vostra fiducia nel genere umano o di genuine trovate creative che vi hanno fatto esclamare “Mh, dovrei provare”? A voi la scelta – noi ci limitiamo a raccontarvele. Scottature, indigestioni, intossicazioni alimentari e simili non sono una nostra responsabilità, sia ben chiaro.

La classifica dei dieci trend “generati” dal palcoscenico di TikTok e che, in un modo o nell’altro, hanno segnato il mondo del cibo nel corso del 2022 è stata redatta da Chiquito, una catena di ristoranti attiva nel Regno Unito. La ricerca, come potrete immaginare, è stata piuttosto semplice: si è trattato solamente di individuare le clip più clickate nell’ambito food.

LEGGI ANCHE TikTok ha scoperto il caviale, e ha deciso di violentarlo

Al primo posto troviamo il cosiddetto Cloud Bread, facilmente traducibile in “pane nuvola”. Come ci suggerisce il nome si tratta di una preparazione di natura prettamente minimale, che richiede appena tre ingredienti e abilità culinarie decisamente alla portata di tutti (ma ripetiamo: non vogliamo avere a che fare con mail che lamentano strani mal di pancia o cucine andate a fuoco): la ricetta più popolare elenca semplicemente uova, crema di formaggio e cremor tartaro. La popolarità del pane nuvola deriva naturalmente dalla sua relativa semplicità di preparazione, ma anche dalla sua flessibilità per le restrizioni dietetiche: si tratta di un prodotto senza glutine e a basso contenuto di carboidrati.

Diamo un’occhiata al resto della classifica:

Cloud bread: 3.4 miliardi di visualizzazioni Baked oats: 1.3 miliardi di visualizzazioni Charcuterie boards: 1.2 miliardi di visualizzazioni Pasta chips: 1.1 miliardi di visualizzazioni Mug cake: 1 miliardo di visualizzazioni Birria tacos: 922.2 milioni di visualizzazioni Pink sauce: 599.8 milioni di visualizzazioni Cinnamon rolls: 597 milioni di visualizzazioni Nacho tables: 415.1 milioni di visualizzazioni Butter boards: 358.4 milioni di visualizzazioni

I più attenti avranno notato che l’ultima posizione è occupata da una nostra vecchia conoscenza – i temutissimi taglieri al burro. Per il goloso che non teme il colesterolo.