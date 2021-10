Carlo Cracco: nuovo programma per il ristorante didattico di Villa Terzaghi

di Manuela 5 Ottobre 2021

Carlo Cracco e l’Associazione Maestro Martino, da lui presieduta, hanno presentato il nuovo programma per la scuola di cucina e ristorante didattico di Villa Terzaghi. Ripartono, dunque, le attività didattiche e culturali dedicati ai giovani studenti di sala, cucina e pasticceria selezionati dalle scuole alberghiere della Lombardia.

Situata a Robecco sul Naviglio, Villa Terzaghi è un ristorante didattico con annessi laboratori di produzione. Qui gli studenti possono partecipare a un percorso di formazione presieduto da professionisti, aziende e innovatori del settore della ristorazione.

Gli allievi partecipano in prima persona a tutte le operazioni tipiche di un ristorante gourmet o dei laboratori gastronomici. I corsi si occupano un po’ di tutto: dalla produzione al servizio in sala, passando per la progettazione, la ricerca e lo sviluppo. Per fare tutto ciò, ecco che a Villa Terzaghi sono attivi una cucina professionale e i laboratori di gastronomia, pasticceria, cioccolato, gelato, pizzeria, panificazione e sommellerie. A questo proposito ricordiamo che lo scorso anno Carlo Cracco aveva annunciato un nuovo progetto a base di pizza e gelato.

Il 30 settembre 2021, durante la presentazione ufficiale a Villa Terzaghi dei nuovi macchinari del Partner Masterpro by Carlo Cracco, ecco che è stata anche ufficializzata la collaborazione con il Cook & Chef Institute, una fondazione formata da esponenti dell’alta cucina internazionale e dall’azienda Bergner.

Più nel dettaglio, è stato presentato il nuovo progetto che avrà come protagonista per il primo appuntamento Eric Jambon, Ambassador francese dell’Istituto e titolare di una stella Michelin dal 2014.

Eric Jambon sarà uno dei nuovi insegnanti della scuola e dovrà realizzare una cena a quattro mani con il resident chef Federico Urbani. L’appuntamento è per sabato 6 novembre a Villa Terzaghi (possibile prenotarsi contattando Villa Terzaghi).

Lunedì 15 e lunedì 22 novembre, poi, si terranno due eventi dedicati ai professionisti. Tali eventi sono sostenuti e promossi dalla Regione Lombardia e si concentreranno su due prodotti importanti della cucina lombarda: il Panettone e la Polenta. Non a caso a Villa Terzaghi sono presenti due progetti istituzionali per la promozione e lo sviluppo di questi prodotti a livelli internazionale, rispettivamente il Polo Internazionale del Panettore e l’Accademia della Polenta.

In particolare, la Masterclass del 15 novembre dedicata al Panettone vedrà la partecipazione dei protagonisti della Coppa del mondo del Panettone e dei Maestri Gelatai della Carpigiani Gelato University.

La Masterclasse del 22 novembre, invece, sarà dedicata al Mais e alla Polenta e si parlerà di CombiMais, un progetto che interessa tutta la filiera del mais con tre linee di prodotto (Food, Baby Food per l’alimentazione dell’infanzia e Feed per l’alimentazione in ambito zootecnico) e della scoperta del Mais Corvino, un cereale antico con chicco nero coltivato già dai Maya.