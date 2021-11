Carne coltivata, la californiana Upside Foods pronta per la produzione industriale

Upside Foods, fino a poco fa nota come Memphis meats, è pronta a passare alla produzione industriale di carne coltivata anche se negli Usa non c'è ancora il via libera legale.

La startup statunitense Upside Foods è pronta per immettere sul mercato la carne coltivata: lo stabilimento in California può produrre 22 tonnellate di carne all’anno, e ha lo spazio per espandere la produzione a quasi 200 tonnellate. Upside Foods si chiamava fino a poco tempo fa Memphis Meat, e con questo nome forse è più nota: si tratta di uno dei pionieri della carne “cresciuta in laboratorio”, cioè senza uccidere animali ma sviluppando dei tessuti nei bioreattori a partire da poche cellule.

Memphis Meat partiva nel 2015: in questo momento, solo 6 anni dopo, ci sono oltre 80 aziende che lavorano per portare al pubblico carne coltivata in laboratorio, inclusa una a Singapore che vende già pollo coltivato. Il fatto è che negli Stati Uniti invece, così come in Europa, la carne coltivata non si può ancora vendere, e non si sa quando il commercio sarà autorizzato: attualmente è quello sanitario/burocratico, più che quello tecnologico, l’ostacolo maggiore all’arrivo della lab-grown meat; è un settore che nell’ambito delle proteine alternative è concorrenziale alla plant-based meat, rispetto al quale la carne coltivata presenta molte differenze. È probabile tra l’altro che le autorizzazioni arrivino prodotto per prodotto, più che in blocco.

Con 200 milioni di dollari di finanziamenti, Upside può produrre non solo carne macinata, ma anche tagli come il petto di pollo, e l’azienda afferma di poter produrre molti tipi di carne, dall’anatra all’aragosta. Non si sa ancora quanto costeranno questi prodotti, ma probabilmente non sarà la carne più economica sul mercato. Sebbene la carne coltivata in laboratorio si stia avvicinando alla competitività in termini di costi con la carne “vera”, è ancora lontana dal raggiungere l’obiettivo.

Upside ha già annunciato che i suoi prodotti a base di pollo saranno serviti dallo chef tristellato Dominique Crenn. Crenn nel 2018 ha notoriamente rimosso la carne dai suoi menu contro l’impatto negativo dell’allevamento sull’ambiente globale e la crisi climatica. Un rapporto McKinsey & Company del 2021 stima che l’industria della carne coltivata raggiungerà i 25 miliardi di dollari entro il 2030.