Cenone di Capodanno, ma quanto mi costi? Altronconsumo spiega quanto spenderemo

Superato lo scoglio del cenone della Vigilia, del pranzo di Natale, della cena di Natale e di Santo Stefano, ecco che ora tocca mettere mano al portafoglio in vista del cenone di Capodanno. Ma quanto spenderemo? Sempre troppo, a giudicare dai prezzi medi rivelati da Altroconsumo.

Quanto spenderemo per il cenone di Capodanno?

Ovviamente Altroconsumo ha analizzato i prezzi dei prodotti alimentari tipicamente consumati durante il cenone di Capodanno, esaminando i cartellini dei prezzi di 130 supermercati, ipermercati e discount di 15 regioni e di 18 insegne diverse.

Secondo quanto emerso, nonostante i rincari e l’inflazione, gli italiani potranno spendere da 27 a 270 euro in più (con una media di 88 euro), tutto dipende da cosa compreranno. Inoltre, rispetto al 2022, l’aumento del carrello della spesa per Capodanno è aumentato solamente del 2%.

Andiamo a vedere nel dettaglio. Questa la tabella di Altroconsumo:

Spumante o Champagne (1 bottiglia): +4%, da 2,19 euro a 49,95 euro (prezzo medio 2023 15,24 euro, prezzo medio 2022 14,72 euro)

Cotechino o zampone (1 kg): +13%, da 3,98 euro a 18,90 euro (prezzo medio 2023 12,79 euro, prezzo medio 2022 11,30 euro)

Salmone affumicato (400 grammi): -4%, da 5,96 euro a 117,14 euro (prezzo medio 2023 24,38 euro, prezzo medio 2022 25,27 euro)

Lenticchie secche (500 grammi): +3%, da 1,06 euro a 10,28 euro (prezzo medio 2023 3,33 euro, prezzo medio 2022 3,22 euro)

Ananas (1 kg): -8%, da 0,97 euro a 18,90 euro (prezzo medio 2023 4,25 euro, prezzo medio 2022 4,61 euro)

Datteri (400 grammi): +22%, da 1,42 euro a 16,45 euro (prezzo medio 2023 5,79 euro, prezzo medio 2022 5,19 euro)

Fichi secchi (400 grammi): +7%, da 3,17 euro a 14,38 euro (prezzo medio 2023 7,10 euro, prezzo medio 2022 6,66 euro)

Panettone (1 kg): +1%, da 4,16 euro a 14,40 euro (prezzo medio 2023 7,85 euro, prezzo medio 2022 7,78 euro)

Pandoro (1 kg): -2%, da 4,23 euro a 13,09 euro (prezzo medio 2023 7,29 euro, prezzo medio 2022 7,41 euro)

Come potete vedere, non tutto è aumentato. Per esempio, c’è stato un calo del prezzo per quanto riguarda il salmone affumicato, l’ananas e il pandoro (diciamo che panettoni e pandori si sono mantenuti stabili. A proposito: qui trovate i migliori panettoni da supermercato secondo Altroconsumo, mentre qui i migliori pandori). Meno bene, va, invece per un grande classico: cotechino e zampone sono quelli aumentati di più come prezzi, seguiti a ruota dai datteri e dai fichi secchi. Ovviamente, soprattutto per quanto riguarda spumante, Champagne, cotechini, zamponi, panettone e pandoro, la differenza la fa sia la marca che il punto vendita.

Guardando spumanti e champagne, se si va a comprare un Veuve Clicquot Champagne Brut si spendono in media 44,56 euro, mentre se si opta per un Bosca Anniversary brut ecco che si spendono 3,25 euro. Come sottolineato da Altroconsumo, molto dipende anche dal punto vendita e da eventuali offerte promozionali presenti. Anzi: per quanto riguarda le bollicine, le bottiglie più costose sono quelle che hanno ricevuto i rialzi più modesti, mentre i maggiori rincari, paradossalmente, li si hanno avuti con il Bosca Anniversary Brut (+24%) e con il Prosecco Marca Oro di Valdo (+21%).