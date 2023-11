Chef Gator di Yellowstone pubblica il libro di ricette del ranch della famiglia Dutton

di Manuela Chimera 9 Novembre 2023

Altro ricettario da segnare in vista dei regali di Natale (qui la mensola dedicata ai libri di ricette tratti da serie TV o film si sta trasformando in una libreria!). Come se non bastasse l’avvento del libro di ricette ufficiali di Game of Thrones e il ricettario dei Pokémon, ecco che adesso Gabriel Guilbeau ha annunciato l’arrivo del libro di ricette di Yellowstone, con le ricette che il suo personaggio, lo chef Gator, cucinava per il ranch della famiglia Dutton.

Cosa ci aspetta con il ricettario di Yellowstone?

Prima di parlare del ricettario, c’è un retroscena affascinante da considerare. L’attore Gabriel Guilbeau, prima di essere scelto per il ruolo dello chef Gator in Yellowstone, era uno chef vero e proprio che lavorava proprio sul set dello show. Per un bizzarro scherzo del destino, però, Giulbeau venne spostato dal catering al set effettivo, diventando così uno dei protagonisti della serie.

In Yellowstone Gator è lo chef personale della famiglia Dutton, colui che cucina i pasti per i proprietari del ranch (guidati dal patriarca Kevin Costner). Nello show la cucina di Gator è di tipo casalingo, ispirata a quella cajun. Dunque è lecito aspettarsi ricette del genere anche in Yellowstone: The Official Dutton Ranch Family Cookbook, questo il titolo esatto.

Il prezzo di questo volume è di 35 dollari (è disponibile a 13,99 dollari in formato eBook) ed è stato pubblicato da Simon & Schuster. Al suo interno trovano posto più di 55 ricette che, a quanto pare, non saranno di sicuro vegane o solo a base di verdure visti i piatti preparati nello show.

Non mancheranno piatti casalinghi, semplici e gustosi come il pane fritto di Rip con le uova strapazzate e la pancetta, la casseruola di Mac con gli hamburger al formaggio di Beth, gli gnocchi di pollo e i biscotti di Rancher e tanto altro ancora.

Ovviamente non è stato tralasciato il capitolo dedicato alle bevande alcoliche, comprensivo del frullato “Due palline di gelato e tre bicchierini di vodka” di Beth. Il tutto sarà poi corredato da consigli pratici per la cucina, fra cui come preparare il maiale affumicato perfetto o come rendere i biscotti terribilmente morbidi.

Il tutto in attesa della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, quella che comprenderà anche il finale di serie e che uscirà nel 2024. Ma non temano i fan: mentre si diletteranno a preparare i piatti di Gator, ecco che in futuro potranno ritornare al loro amato ranch con i due spin-off 1944 e 2024, dove vedremo continuare la saga della famiglia Dutton. Con nuovi personaggi e, si spera, nuove ricette. Altrimenti come si farà a lanciare il ricettario 2.0 di Yellowstone?