George R.R. Martin annuncia il nuovo libro di ricette ufficiali di Game of Thrones

2 Novembre 2023

Che trollatore di professione che è George R.R. Martin. Sui suoi profili social George Martin ha annunciato l’uscita di un nuovo libro. Oh, che finalmente si sia deciso a dare alle stampe il penultimo libro della saga, The Winds of Winter? No, ma come vi è venuta in mente una cosa del genere? Lo scrittore dai tempi di scrittura e pubblicazione biblici ha infatti annunciato l’uscita del nuovo libro di ricette ufficiali di Game of Thrones.

Che per carità, va benissimo, sia mai che non lo prendiamo e non lo sistemiamo accanto al ricettario di Harry Potter, de Il Signore degli Anelli, dei Pokémon e di Downton Abbey, ma avremmo preferito sapere come è andata avanti la sua saga principale. Pazienza, ci acconteneremo e, nell’infinita attesa di The Winds of Winter, ci dedicheremo alla cucina in stile Il Trono di Spade.

Cosa ci aspettiamo dal libro di ricette ufficiali di Game of Thrones?

Ok, no, forse non ci aspettiamo la ricetta di ciò che Arya Stark ha fatto bere a Walder Frey. E forse non ci aspettiamo neanche il menu dettagliato delle Nozze Rosse. O meglio: sì, mi sarebbe piaciuto che ci fossero entrambi, ma forse sarebbe stato un tantino macabro.

Il ricettario è stato realizzato da Chelsea Monroe-Cassel e contiene una prefazione di George R.R. Martin. Si tratta di una raccolta di 80 ricette che sono state ispirate dal Mondo del Ghiaccio e del Fuoco creato da George R.R. Martin. Se avete sempre sognato di cenare come un Signore dei draghi dell’Antica Valyria, se volete assaporare una tazza di idromele insieme a Re Robert I, ecco che questo è il ricettario che fa per voi.

Oltretutto è presentato come se fosse il manoscritto di un maestro della Cittadella, dunque qualcosa che solletica i palati dei fan più sfegatati della saga. Le ricette sono ad opera di Chelsea Monroe-Cassel, del blog Inn at the Crossroads, che si presenta come coautrice di A Feast of Ice and Fire, questo il titolo esatto del ricettario, insieme al suo maestro della Cittadella Alton, curioso e che ama sia i piatti dei nobili che del popolo.

Il ricettario è suddiviso in otto capitoli e offre ricette adatte per ogni pasto della giornata. Fra di esse abbiamo:

la torta di sangue Dothraki (che suppongo non sarà una ricetta a base di cuore crudo)

costolette di cinghiale arrosto (re Robert cordialmente declina l’invito a mangiarle)

torta alla crema di Dornish

uva arrostita Redwyne

e tante altre ancora. Tutte le ricette sono poi corredate di foto e illustrazioni xilografiche. C’è poi una sezione apposita dove vengono suggeriti i menu suddivisi per regioni, in modo da organizzare feste a tema Braavos o a tema La Barriera.

Esilaranti, poi, i Commenti che sono apparsi sotto al post di George Martin, ne traduciamo giusto qualcuno:

“Non mangerà quello che sta mangiando Walder Frey”

“C’è la ricetta di Daenerys Starbucks?” (anche se si è poi scoperto che la tazza entrata in scena nel quarto episodio dell’ultima stagione apparteneva a Varys)

“Non vedo l’ora di cucinare e servire la torta Frey”

“Il Mastino ha già preordinato solo le ricette di pollo”

“Finalmente un libro di cucina adatto a delle Nozze Rosse”

