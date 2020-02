Chiara Ferragni e Fedez: pizza a casa dopo l’After Party degli Oscar 2020

Chiara Ferragni e Fedez non devono aver mangiato molto all’After Party degli Oscar 2020: tornati a casa hanno mangiato una pizza. La coppia ha partecipato alla festa esclusiva organizzata da Vanity Fair dopo la cerimonia di premiazione degli Oscar. Per quanto i due si siano divertiti, il buffet non deve averli convinti molto.

Tornati a casa, infatti, non si sono neanche tolti gli abiti da cerimonia che si sono subito tuffati su una bella pizza. Chiara Ferragni ha pubblicato le foto sul suo account Instagram: qui la vediamo assaporare una fetta di pizza per uno spuntino notturno che sembra sospettosamente simile a una cena.

Non è certo la prima volta che i Ferragnez fanno una cosa simile. Se ricordate, infatti, l’anno scorso, sempre durante gli Oscar, i due erano andati a mangiarsi un bel panino imbottito in un tipico fast food americano. Anche se è possibile che in questi party glamour si mangi poco, viene da pensare che la foto con pizza post Oscar della Ferragni possa essere una frecciatina velata relativa a quella storia sulla presunta chiamata alla pizzeria di Caserta con richiesta di tavolo privato (telefonata mai fatta visto che, fra l’altro, all’epoca i due erano a Los Angeles e con tanto di smentita successiva del pizzaiolo).