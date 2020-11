Chiara Ferragni: ecco come prepara la pizza a casa

Ultimamente la nota influencer Chiara Ferragni sta mostrando sempre più interesse per il settore gastronomico. Di recente ha pubblicato un video sui propri social in cui mostra come prepara la pizza a casa.

Per risolvere “un problema” dell’ultimo minuto, la Ferragni mostra che la soluzione si potrebbe presentare nel digitale (letteralmente) e aggiunge così un posto al tavolo, con una pizza rigenerata.

Già una volta l’influencer ha parlato (e fatto parlare) di pizze rigenerate, come il post che ha scatenato i fan per colpa di una fetta di pizza presumibilmente di troppo, secondo loro, di fronte a una pizza intera. In quell’occasione i fan non hanno colto evidentemente la sfumatura di sarcasmo o non hanno mai preso una pizza in più da dividere con gli amici.

In ogni caso, si è visto come la Ferragni ami mettere a tavola non soltanto pizze rigenerate, ma un interesse a tutto il ramo food, per esempio con collaborazioni da “foodblogger” durante il lockdown o, come ricorda lei stessa, con “partnership con marchi come Oreo”, per cui l’influencer aveva firmato una limited edition.

Ancora a Settembre, la Ferragni aveva confessato che stesse proprio pensano a “un progetto rivoluzionario” nel settore enogastronomico per i suoi progetti futuri: ancora adesso, tuttavia, non ci sono ulteriori dettagli, in quanto aveva subito aggiunto lei stessa che prima di rivelare l’idea: “Vogliamo essere pronti con tutto per quando ci sarà la ripartenza generale dei consumi”.