Chiara Ferragni festeggia il compleanno di The Blond Salad in un ristorante greco

Curiosa scelta di Chiara Ferragni: ha festeggiato il 14esimo compleanno di The Blond Salad portando tutto il suo team in un ristorante greco

di Manuela Chimera 11 Ottobre 2023

Sembra strano, ma The Blond Salad di Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi primi 14 anni di attività. E l’influencer per celebrare l’occasione ha portato tutto il suo team al ristorante. Al che ci sta, anche se, forse, ci aspettavamo qualcosa di più esagerato da lei. La cosa curiosa, però, è che ha scelto un ristorante greco. Perché proprio greco? Beh, non lo sappiamo: forse solo perché magari le piace la cucina greca. O perché il locale si trova a una ventina di minuti dal suo ufficio, traffico permettendo.

Chiara Ferragni celebra i 14 anni di The Blond Salad

Nelle Storie di Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato foto e video dei festeggiamenti, taggando anche il ristorante, il Vasiliki Kouzina di via Clusone 6, quello che, su Instagram, parla di una “cucina greca con fantasticherie mediterranee e balcaniche”.

Nelle foto e nel video si vede anche una torta che, ovviamente, è nei toni del rosa, con scritta rossa “TBS Crew 14 anni di Team Work”. Decorata con ciuffi di panna e ciliegie, sul lati della torta sono poi riportati i nomi dei collaboratori di Chiara Ferragni, un modo come un altro per ringraziarli del lavoro svolto (direi che a loro è andata bene: ad una cena analoga in passato io mi sono beccata un’insalata di carciofi, altro che torta. E non mangio i carciofi). Inoltre l’influencer specifica che si è festeggiato non solo il compleanno di The Blond Salad, ma anche i 14 anni di carriera dell’influencer.

Un festeggiamento tutto sommato estremamente pacato, ma ci sta anche visto che Fedez è appena tornato dall’ospedale dopo i diversi episodi di emorragia che lo hanno costretto al ricovero. Dunque è capibile anche il perché della scelta di un ristorante tranquillo. Anche se forse ci saremmo aspettati qualche riferimento alla sua pizza auto rigenerante, quello sì che sarebbe stato un bel viaggio nel mondo dei ricordi, magari con tanto di passaggio alla fase successiva, la torta rigenerante.

Il dubbio però ora ci attanaglia: la torta sarà stata fatta da Chiara Ferragni in persona o da un pasticcere? In fin dei conti quest’estate aveva preso lezioni direttamente dal mastro pasticcere Cedric Grolet, esattamente come fatto qualche tempo prima da Zoe Saldana.

Tuttavia non pensiate che Chiara Ferragni non si sia concessa un regalo particolare per questi festeggiamenti, oltre alla torta e alla festa, si intende. Sempre nelle Storie ha fatto sapere di aver finalmente terminato la costruzione della sua cabina armadio in ufficio. Esatto, proprio così: Chiara Ferragni ha una cabina armadio in ufficio. Il che ci sta, visto il suo lavoro e i suoi interessi. Ci sono manager che accanto all’ufficio hanno un mini bar, una sala biliardo o una sala relax con piscina e c’è chi ha una cabina armadio. Perché no, dopotutto?