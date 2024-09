Coca Cola e Bacardi lanciano insieme il loro ready to drink

Coca Cola e Bacardi lanciano un nuovo cocktail ready to drink: abito in latta, alcol contenuto. Diamoci un'occhiata.

Il mercato comanda, i marchi obbediscono. E se la regola ora vigente è quella del consumo comodo, rapido, o più generalmente “pronto da bere”, ecco che tocca adattarsi. E Coca Cola non sta a guardare, è certo: prima il lancio italiano del suo ready to drink con Jack Daniel’s, e ora un debutto sulle stesse note mano nella mano con Bacardi.

Cocktail premiscelato ready to drink, per l’appunto. Una tendenza fertile: basti chiedere a Kylie Jenner, il cui Sprinter (una normalissima vodka soda con quella doverosa aggiunta di star power, tanto per intenderci) sta spopolando dall’altra parte dell’Oceano Atlantico; o ancora a Jennifer Lopez, che in tempi ancora più recenti ha ampliato la propria linea di drink già pronti da bere con la chiara intenzione di assicurarsi un posto su questo carro dell’abbondanza. Ma bando alle ciance: cosa possiamo aspettarci da questa nuova partnership?

Debutto, disponibilità e dettagli del nuovo lancio

Il nome è già tutto un programma: Bacardí Mixed with Coca-Cola. Eloquente, non c’è che dire; così com’è eloquente la formula: abito in latta, volume alcolico relativamente contenuto (5,9% stando alle prime immagini lasciate trapelare, anche se potrebbe cambiare leggermente da mercato a mercato), un bagaglio semantico che non fa che suggerire lo “stappa e bevi”. Ma a quando il lancio effettivo?

I dettagli sono ancora un po’ fumosi, a dire il vero. Il materiale stampa si limita a raccontare di un più o meno vago lancio in alcuni mercati europei e in Messico nel 2025, senza tuttavia indicare una data precisa. Quel che possiamo dirvi con certezza, nel frattempo, è che non si tratta certo della prima volta che i due marchi uniscono le forze.

Siamo nel 1900. La leggenda vuole che il cocktail Cuba Libre sia stato inventato utilizzando rum bacardi, Coca Cola e lime all’American Bar di Havana, Cuba. Questa rinnovata alleanza, se così la vogliamo definire, è omaggio e rifacimento di quell’intesa originale; ma è anche e soprattutto una novità che – come spiega James Quincey, Presidente e Ceo di The Coca-Cola Company – “supporta l’espansione strategica” del colosso delle bibite.