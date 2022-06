Coca Cola lancia Aguas Frescas, una linea di succhi a gusto ibisco, mango e fragola

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

Coca Cola gives and Coca Cola take away: dopo aver interrotto la produzione di Honest Tea per potersi concentrare su altri brand di maggiore successo nel proprio portafoglio, il colosso delle bevande analcoliche ha annunciato il lancio di Aguas Frescas, una linea di succhi di frutta di chiara ispirazione latina facenti parte del suo marchio Minute Maid.

Secondo quanto fatto trapelare da The Coca Cola Company, si tratterà di bevande non gassate in grado di imporsi sul mercato di riferimento (ossia quello dei succhi di frutta) grazie a un “gusto unico e audace”. Le bevande di Aguas Frescas saranno principalmente composte da acqua, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio e succhi di frutta; e saranno disponibili ai gusti ibisco, mango e fragola (anche se noi continuiamo a sognare i gusti intergalattici e pixel). Secondo quanto hanno riportato dai colleghi di Food Business News, una volta approdate sul mercato le bevande in questione saranno disponibili in lattine monodose a un prezzo al dettaglio suggerito di un dollaro e quarantanove centesimi.