Coppa del Mondo di Pasticceria 2023: l’Italia è terza

di Manuela Chimera 23 Gennaio 2023

Si è tenuta la finale della Coppa del Mondo di Pasticceria 2023 e l’Italia si è piazzata sul podio, guadagnando la terza posizione. La Coupe du monde de la pâtisserie si è tenuta a Lione e la squadra italiana formata da Martina Brachetti (pastry chef che ha lavorato nella Maison di Pierre Hermé e che è stata Commis Pastry al ristorante La Pergola di Heinz Beck), Alessandro Petito (titolare del Bistrot Petito di Castellanza, in provincia di Varese, è stato medaglia d’oro per la Miglior piece in zucchero al Sigep 2017), Jacopo Zorzi (veneto di origine, dopo aver lavorato al Ristorante Cipriani di Abu Dhabi, al momento è pasticcere presso la Pasticceria Martesana di Milano), diretti da Emmanuele Forcone e supervisionati dal presidente del Club Italia Alessandro Dalmasso, ha dato buona prova di sé, ottenendo il terzo gradino del podio.

Coppa del Mondo di Pasticceria 2023: i dettagli

Allenatori della squadra sono stati Francesco Boccia, Fabrizio Donatone che, insieme a Forcone, sono stati fra l’altro i Campioni del Mondo nel 2015 (se andate qui trovate tutte le foto di quel memorabile evento). Inoltre del team hanno anche fatto parte Massimo Pica, Lorenzo Puca e Andrea Restuccia, i Campioni del Mondo 2021 (qui avevamo parlato del trionfo italiano).

Come dicevamo, l’Italia in questa edizione si è piazzata in terza posizione, preceduta da altri due paesi in cui la pasticceria la fa da padrone. Al primo posto si è classificato, infatti, il Giappone con un punteggio di 14.844, mentre al secondo posto troviamo la Francia, con 14.784 punti. L’Italia, invece, si è classifica terza con 13.998 punti.

Ecco la classifica dei 17 paesi in gara arrivati alla finale, con accanto il ranking:

Giappone: 14.844 Francia: 14.784 Italia: 13.998 Regno Unito: 13.312 Corea del Sud: 13.108 Malaysia: 12.820 USa: 12.002 Taipei: 11.861 Argentina: 11.480 Canada: 10.396 Cile: 10.237 Marocco: 9.881 Colombia: 9.692 Filippine: 9.595 Mauritius: 9.422 Tunisia: 7.608 Egitto: 7.244

Ma torniamo all’Italia e al suo podio. Ciò che le ha fatto guadagnare la terza posizione è stata la realizzazione di una grande tartaruga di cioccolato, zucchero e ghiaccio, tartaruga che appariva stanca e provata a causa dei danni provocati dai cambiamenti climatici. Ovviamente il dolce era tutto dedicato al tema della sostenibilità.

Per chi fosse interessato, la Coppa del Mondo di Pasticceria è una competizione internazionale nata nel 1989 grazie al MOF Gabriel Pailasson con lo scopo di valorizzare e promuovere l’arte della pasticceria. Da qui è diventato presto uno dei premi più ambiti per il settore della pasticceria, attirando ogni anno pasticceri da diverse nazioni.

Qui trovate tutte le foto del team italiano: