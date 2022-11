Coppa di suino di Freschi per te: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 28 Novembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Latte per neonati Humana 3, del Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi di Trentin e della Cannella polvere di Principio attivo: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto della Coppa di suino di Freschi per te a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 25 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 24 novembre 2022.

Coppa suino di Freschi per te: richiamo per Listeria

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Coppa di suino, il marchio del prodotto è Freschi per te e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Aldi S.r.l. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 93260L CE, mentre il nome del produttore è Jomi Spa, quello con sede dello stabilimento in via dell’Industria 95 a Bellizzi (SA).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è il 13/12/22 B, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 100 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Nelle avvertenze ai consumatori viene chiesto di non consumare assolutamente il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa. Il lotto può essere restituito in tutte le filiali Aldi e il prezzo di vendita sarà rimborsato anche se non verrà presentato lo scontrino fiscale.

Per eventuali richieste di chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Aldi telefonando al numero +39 800 370 370, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

La Listeria è un batterio che può contaminare frequentemente alimenti come salumi, latte crudo non pastorizzato, patè di carne, carni crude, formaggi freschi a pasta molle, formaggi poco stagionati, formaggi erborinati, verdure e anche piatti già pronti destinati a essere consumati senza cottura.

I sintomi della listeriosi variano. Le forme più leggere presentano una sintomatologia comune a quella di tutte le gastroenteriti con nausea, vomito, dolore addominale, diarrea e ogni tanto febbre. Solitamente questi sintomi compaiono entro poche ore dall’ingestione dell’alimento contaminato e sono autolimitanti nella maggior parte dei casi.

Tuttavia la listeriosi può presentarsi sotto forme più gravi, con incubazione anche decisamente più lunga. Fra le sindromi più severe abbiamo la meningite, l’encefalite, la setticemia e anche l’aborto.

[Crediti Foto | Original author and uploader was Iceman0407 at en.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons]