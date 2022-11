Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi di Trentin: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 24 Novembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alla Cannella polvere di Principio attivo, al Formaggio a pasta filata affumicata di Merivio e Scerì e alla Cannella biologica in polvere di Pensa Bio e Artigiano del Bio: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto del Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi di Trentin a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 23 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data dei controlli effettivi è quella del 16 novembre 2022.

Parmigiano Reggiano: richiamo causa… Grana Padano

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT M2016 CE. Invece, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato sia il nome del produttore è Trentin SpA, con sede dello stabilimento in via Vittorio Foa 1 a Pegognaga (MN),

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è P1843, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dalla porzione sottovuoto da 800-900 grammi circa.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. Si tratta di una situazione un po’ curiosa: alcune confezioni di questo lotto sono state etichettate come Parmigiano Reggiano, ma in realtà potrebbe contenere del Grana Padano. Il fatto è che quest’ultimo ha fra i suoi ingredienti il lisozima, un conservante derivante dall’uovo. È proprio questo lisozima a creare rischi per le persone allergiche.

Al di là del fatto che il problema si pone solamente per i consumatori allergici all’uovo, nelle avvertenze viene precisato che il Parmigiano Reggiano è facilmente distinguibile dal Grana Padano per via dei marchi del Consorzio nello scalzo e per il film utilizzato per confezionare i prodotti. Il film usato per il Parmigiano Reggiano, infatti, ha i due loghi del Consorzio, mentre il film del Grana Padano è totalmente neutro, non ha nessun logo.