Cannella polvere di Principio attivo: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 23 Novembre 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute-gov dopo quelli relativi al Formaggio a pasta filata affumicata di Merivio e Scerì, ai Wurstel Le Cock di pollo e tacchino di Salumificio Scarlino e ai Wurstel Suillo di Cesare Fiorucci: sono stati ritirati dal commercio, infatti, alcuni lotti della Cannella polvere di Principio attivo a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 22 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è stata riportata la data effettiva dei controlli.

Cannella polvere di Principio attivo: richiamo per anidride solforosa

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cannella polvere, il marchio del prodotto è Principio attivo e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Principio Attivo Soc. Coop., con sede dello stabilimento in via Carriona 42 a Carrara (MS). Sull’avviso di richiamo, invece, non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento.

Il numero dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

TT1224: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di dicembre 2023

TT1246: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di dicembre 2024

TT1253: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di dicembre 2024

In tutti e tre i casi l’unità di vendita è sempre rappresentata dai vasetti in vetro da 40 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la possibile presenza dell’allergene anidride solforosa (SO2) non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze viene spiegato che, per un’allerta ricevuta in merito alla possibile presenza dell’allergene anidride solforosa nei numeri di lotto sopra indicati nel prodotto in questione, i negozianti sono invitati a bloccare il prodotto.

Non viene specificato, ma in questi casi di solito il consiglio è che i consumatori allergici all’anidride solforosa che avessero già acquistato il prodotto, dovrebbero evitarne il consumo.

Sempre per il medesimo motivo, cioè la presenza di anidride solforosa non dichiarata in etichetta, nelle settimane passate sono stati ritirati anche lotti della Cannella biologica in polvere di Pensa Bio e Artigiano del Bio, della Cannella in Polvere Bio di Bongiovanni e del Mix a base di cannella in polvere di Lo Conte (richiamo da parte di Coop).

L’allergia all’anidride solforosa potrebbe causare come sintomi: