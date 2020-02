Coronavirus: Virginia Raggi mangia al ristorante cinese per combattere la psicosi da virus

Torniamo a parlare di Coronavirus: anche Virginia Raggi mangia al ristorante cinese per combattere la psicosi da virus. Continua la carrellata di politici e personaggi famosi che decidono di farsi immortalare per dimostrare che il cibo nei locali cinesi è assolutamente sicuro.

Abbiamo avuto Corrado Formigli che ha mangiato un involtino primavera in diretta, Matteo Salvini che ha fatto preoccupare i suoi sostenitori mangiando cibo cinese, Chiara Appendino che ha mangiato al ristorante cinese e anche Barbara D’Urso che si è premurata di farci sapere come sia andata la sua serata al cinese.

Adesso è il turno di Virginia Raggi: il sindaco di Roma si è fatta fotografare mentre mangiava in un famoso ristorante cinese della capitale sito nella zona dell’Esquilino, quello di Sonia Zhou.

Sul suo profilo Facebook Virginia Raggi posta il video di YouTube dove la vediamo mangiare insieme alla proprietaria del locale e all’assessore Linda Meleo. Nel post la Raggi spiega che ha voluto in questo modo manifestare il suo sostegno e la vicinanza a tutta la comunità cinese romana. Sonia Zhou ha, a sua volta, ringraziato il sindaco per aver mantenuto la promessa di andare a mangiare nel suo locale.

Sempre nel video la ristoratrice ha sottolineato come il sindaco non abbia nessuna paura del contatto con i cinesi: questo è un gesto molto importante visto il periodo. In effetti, nonostante queste manifestazioni di sostegno, i ristoranti cinesi continuano a segnalare un drammatico calo delle presenze un po’ in tutta Italia.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]