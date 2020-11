Dabiz Munoz: nuova apertura a Madrid per lo chef del DiverXO

Lo chef del DiverXO Dabiz Munoz sta preparando l’apertura di un nuovo ristorante dalle parti di Madrid. Si tratta dell’ennesima apertura del “mondo XO”, il piccolo impero di locali messo su dalla mente creativa del giovane chef spagnolo, che può contare, oltre sul suo DiverXo, anche sul format StreetXO (il progetto più informale dello chef, aperto a Madrid e a Londra) e su una nuova attività di consegna di cibo a domicilio, GoXO.

Proprio quest’ultimo concept sembra essere il protagonista della nuova apertura, che è stata documentata dallo stesso chef Munoz sui suoi social. Le immagini rivelano piatti molto simili a quelli che GoXo propone, e il luogo scelto per l’apertura, dicono i ben informati, potrebbe essere appena fuori Madrid, anche se per il momento lo chef ha mantenuto del tutto segreta la location in cui si troverà.

Di certo un’apertura pronta a infondere nuova linfa vitale allo chef, che non si è lasciato abbattere nonostante un anno difficile, anche più degli altri: Munoz è stato tra i primi chef di fama internazionale a contrarre il Coronavirus, e in questi mesi il suo ristorante DiverXO di Madrid è stato prima evacuato per un incendio e poi chiuso per la positività di alcuni membri dello staff al Coronavirus.

