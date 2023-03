Damiano dei Måneskin insegna a fare il pesto con un grinder e un plug anale: il video

Damiano dei Måneskin in un video ci insegna a fare il pesto a modo suo, usando un grinder e un plug anale. E già che c'è prende anche in giro Salt Bae

di Manuela Chimera 25 Marzo 2023

Cosa succede se Damiano dei Måneskin indossa una divisa da chef? Beh, in primis che scopriamo che lui fa il pesto usando come strumenti un grinder e un plug anale. In secondo luogo che Salt Bae non è l’unico a saper fare quella mossetta col gomito.

La ricetta del pesto di Damiano dei Måneskin

Damiano uno di noi: il frontman dei Måneskin ha realizzato un video pubblicato poi su TikTok nel quale ha svelato la sua ricetta del pesto. Fin qui tutto ok, non fosse che per prepararlo ha usato un grinder e un plug anale. Ma diciamocelo: chi di noi non ha mai cucinato usando strumenti non proprio prescritti dagli chef? Chi non ha mai improvvisato un mattarello con qualsiasi superficie tonda e contundente a portata di mano?

Ecco, Damiano ha fatto proprio questo, solo utilizzando due strumenti che difficilmente troviamo in una cucina (di casa, del ristorante o stellata che sia).

Il video inizia con Damiano, vestito con tanto di divisa e cappello da chef, che dà il benvenuto a tutti nel suo nuovo cooking show dove proporrà la sua ricetta del pesto alla genovese. Il cantante spiega che utilizzerà un grinder per preparare il pesto (grinder: strumento per triturare composti vegetali, solitamente utilizzato per triturare la marijuana e usato nell’ambito delle droghe leggere).

Ok, non proprio il “tritino” che tutti noi abbiamo in cucina, ma ci si ingegna con quello che si ha a portata di mano. Ed effettivamente Damiano ci tiene a sottolineare che il grinder serve per preparare il pesto e “tante altre cose”.

Comincia così la ricetta: prima si prendono le foglie di basilico e le si asciuga e pulisce con la carta assorbente da cucina. A questo punto Damiano specifica che lui sta preparando il vero pesto, non quella roba spacciata per pesto che si trova nei panini. E quindi non c’è bisogno di tirare fuori l’aceto.

Poi prende l’aglio e, dopo averlo triturato nel grinder, utilizzando il pestello più improbabile del mondo, cioè un plug anale (ok, qui non c’è bisogno del momento Rieducational Channel, vero?), comincia a pestarlo insieme al basilico.

Successivamente è la volta dei pinoli: fra un assaggio e l’altro, Damiano li mette nel grinder e, dopo essersi fatto male, aggiunge del sale, dell’olio extravergine d’oliva e mescola il tutto col plug anale. Ora bisogna aggiungere il mix fra Parmigiano e Pecorino Romano, come previsto dal disciplinare di produzione.

Dopo aver mescolato tutto, il pesto è pronto. Dopo averlo assaggiato, in un fuori campo in italiano, Damiano ammette che ha mangiato di peggio. Poi va a scolare la pasta e aggiunge il pesto a un singolo spaghetto, mantecando il tutto fuori dalla pentola, onde evitare di rendere amaro il basilico mettendolo sul fuoco.

Dopo aver impiattato, infine, imitando e prendendo in giro il tipico gesto col gomito di Salt Bae (a proposito di Salt Bae: il suo scontrino stellare è stato commentato anche da Leonardo Pieraccioni, preparatevi a ridere), mette sulla pasta col pesto una spruzzata di formaggio. Alla fine Damiano mostra orgoglioso la sua pasta col pesto.

Ma il video non finisce qui. Quando Damiano esce di scena, ecco che entra in campo Thomas, il quale, da bravo italiano che passava di lì per caso, vede il piatto e decide di mangiarsi quel singolo spaghetto al pesto.

Ecco il video pubblicato su TikTok: