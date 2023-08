David Beckham abbandona il marchio di whisky Haig Club di Diageo

di Manuela Chimera 11 Agosto 2023

Divorzio in vista per David Beckham. No, che avete capito: mica lascia Victoria. Si tratta di un divorzio alcolico visto che David Beckham ha deciso di abbandonare la sua collaborazione con il whisky Haig Club di Diageo. Se vi state chiedendo il perché, non si sa: lo stop alla partnership è stato confermato da Diageo che ha solo citato il fatto che Beckham sia intenzionato a dedicarsi ad altre attività.

Dopo il whisky Haig Club, a cosa si dedicherà David Beckham?

Non che David Beckham sia a corto di altre attività, sia ben inteso. Secondo quanto riferito da un portavoce di Diageo, ecco che l’azienda ha sostenuto pienamente la decisione di David di allontanarsi dall’Haig Club per concentrarsi su altre attività.

Parole di rito, ovviamente, non è che potessero dire altro, ma sarebbe stato carino fornire qualche indiscrezione in più. Tutto quello che si sa, finora, è che la notizia ufficiale dello scioglimento del rapporto di collaborazione fra David Beckham e il marchio di whisky Haig Club è stata preceduta dal fatto che i profili ufficiali dei social media del marchio di whisky scozzese nel corso della settimana sono stati improvvisamente impostati come privati.

Anche qui senza spiegare nulla, cosa che ha indotto i fan a speculare in merito alla fine di questa partnership. Questo anche perché la collaborazione fra Beckham è questo marchio di whisky dura da circa un decennio: dal 2014, infatti, il calciatore era il protagonista di diverse campagne pubblicitarie del marchio.

Secondo i primi rumors trapelati, al momento Diageo sarebbe alla ricerca di un qualcuno per sostituire David Beckham come volto del whisky Haig Club, ma pare che Diageo abbia negato tale voce.

La cosa curiosa è che David Beckham rimane comunque il co-proprietario del club MLS Inter Miami (quello che da poco ha ingaggiato Lionel Messi), squadra che include fra l’altro proprio Haig Club fra gli sponsor ufficiali del team.

Secondo le teorie più accreditate dei fan, David Beckham avrebbe posto fine alla sua collaborazione con Haig Club in quanto avrebbe in programma di lanciare la sua tequila. E chi fra le star non lancia un suo marchio di vini, liquori, tequila, whisky o altro? Senza scomodare Brad Pitt, anche Emma Watson ha da poco fatto lo stesso, così come pure Nicolas Cage vorrebbe lanciare un suo marchio di bourbon.

Nel frattempo il portavoce di Diageo ha dichiarato che non vedono l’ora di vedere come David amplierà il suo portfolio di attività nel corso dei prossimi anni (solo io noto un certo tono aggressivo-passivo in tale affermazione?), ringraziandolo poi per il duro lavoro e l’impegno messo con l’Haig Club.