Dedicare le uova di Pasqua alle serie tv é la nuova tendenza?

Poche le serie tv che non sono ancora state declinate in uova di Pasqua: quest'anno le troviamo tutte, da Emily in Paris a Mare Fuori, passando anche per Bridgerton.

Film e pellicole al cinema hanno perso di rilevanza, soprattutto dal lockdown in poi: ora ad avere la meglio sono Netflix e i portali di streaming, in cui le persone cercano perlopiù storie a puntate. Ecco perché, probabilmente, le uova di Pasqua 2024 ispirate alle serie tv sono un’infinità, parliamo proprio di una evidente invasione nei supermercati da parte del piccolo schermo. E sono poche quelle che non sono state declinate in tal modo!

Questa nuova tendenza coinvolge sia serie tv recenti e che stanno facendo parlare (Mare Fuori, giusto per citarne una), sia serie concluse da tempo ma che hanno mosso un’intera generazione o generato trend virali sui social (ci ricordiamo tutti del balletto di Mercoledì Addams). Per non parlare poi dei film o film animati. Sicuramente ne esisteranno molte di più (e alcune di quelle citate non sono una novità), ma abbiamo raccolto – e suddiviso per brand – le più rappresentative per il fenomeno.

Balocco

Emily in Paris

Evidentemente Balocco non è stufo del mondo degli influencer, visto che dopo Chiara Ferragni e il pandoro-gate ha deciso di puntare su Emily in Paris. L’uovo di Pasqua dedicato alla frizzante e frivola serie non è certo l’unico nella gamma Balocco, ma ci ha fatto sorridere l’idea di iniziare proprio da questo.

La casa de papel

La casa de Papiel è stato un vero e proprio fenomeno mediatico, per qualche mese è esistita solamente questa serie tv in cui adrenalina e pressione psicologica hanno invaso moltissime case in tutto il mondo. Ecco che con le uova di Pasqua de la Casa di carta potrete rivivere quelle sensazioni.

Bauli

Mare Fuori

L’Italia si divide in chi l’ha vista e l’ha amato, e chi non l’ha vista ma ne parla sostenendo che l’avrebbe detestata. Ecco perché l’uovo di Pasqua di Mare Fuori avrà comunque successo, e Bauli l’ha pensata bene.

Mercoledì

Confezione viola dark e immagine in bianco e nero: l’aspetto dell’uovo di Pasqua di Mercoledì (Addams) sarebbe perfetto non solo per questa occasione ma anche per Halloween. In fondo lo vorremmo tutti, anche per scoprire se Mano è stata murata viva nell’uovo a mo’ di macabra sorpresa. Stona solamente il cioccolato al latte: per coerenza con il personaggio ce lo saremmo aspettato fondente extra al 70 % minimo!

Game of Thrones/House of the Dragon

Una delle serie tv più amate di tutti i tempi, e il suo prequel, ci faranno compagnia anche in questi giorni di festa all’insegna di cioccolato. Niente uova di drago (purtroppo) bensì uova di Pasqua de Il trono di spade, e anche quello dedicato a House of the dragon. Da perderci la testa, come Ned Stark.

Witor’s

Bridgerton

Passione, lussuria, sospiri e segreti sono colonna portante per questa peculiare serie tv che sta facendo innamorare ormai da tre stagioni (la terza è in arrivo) e uno spin-off. E la confezione delle uova di Pasqua Bridgerton rappresentano molto bene quel mondo fatto di tessuti, fiori e argenteria. L’azienda produttrice è Witor’s, che solitamente ha un target più infantile che adulto – caso peculiare a Dolci Preziosi, che fa le uova insieme a Ernst Knam.

Kinder

Stranger Things

L’uovo di Pasqua Stranger Things è fatto apposta per far cedere anche gli adulti più inquadrati, soprattutto con la smania che c’è nei confronti della nuova stagione – che è “in arrivo” da trecento anni. Poi il fatto che sia della Kinder è perfetto: il cioccolato con due superfici uguali ma diverse ricorda tanto l’Upside Down. Se l’uovo non bastasse per accompagnare la maratona di binge watching, ecco qualche ricetta cui ispirarvi.

Film

Kung fu panda

Non si parla più di serie tv ma era d’obbligo inserire questi film o film animati suddivisi in capitoli. L’uovo di pasqua di Kung fu panda cade proprio a fagiolo perché Po è tra gli animali d’animazioni più amati nella storia, ed è uscito solo qualche giorno fa al cinema l’ultima avventura.

Lord of the Rings

L’uovo di Pasqua de Il Signore degli anelli è forse quello che tra tutti gli elencati sta avendo più successo. Sì perché è da questo che è scaturita la moda di pesare le uova al supermercato per cercare di indovinare la sorpresa all’interno. L’involucro diventa una mappa della Terra di Mezzo: già solo per questo motivo merita la nostra attenzione.