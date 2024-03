Uova di Pasqua Ernst Knam e Dolci Preziosi: Prova d’assaggio

Avete letto bene, il maestro del cioccolato Ernst Knam collabora con Dolci Preziosi per una linea di uova di Pasqua più raffinata e peculiare, con focus pieno – ça va sans dire – sul cioccolato. Furono lanciate per la Pasqua 2023 ma quest’anno abbiamo più varianti a disposizione: oltre ai più classici al latte a fondente, troviamo anche caramello salato, caffè, lamponi, pistacchio, passion fruit, bianco alla vaniglia. Ne abbiamo selezionati tre per procedere a una prova d’assaggio, con lo scopo di capire questa peculiare collaborazione, più che per dar giudizio sulla bontà del prodotto. Sì perché le domande sorgono spontanee e sono tante.

Partiamo da Dolci Preziosi, azienda leader di prodotti dolciari destinati ai piccoli. Ci chiediamo come mai questo brand, notoriamente legato a un target molto giovane se non di infanzia (e infatti il prodotto pasquale più “adulto” che ha in vendita è quello che coinvolge Clio Make Up – per non contare quello dell’ex collaboratrice Chiara Ferragni, indagata anche per le uova) abbia deciso di switchare improvvisamente con una linea gourmet per gli adulti e i foodie. La variante uovo di Pasqua al caffè, infatti, non è certo adatta ai bambini.

Poi c’è Ernst Knam: perché abbia accettato di fare le uova di Pasqua proprio con Dolci Preziosi e non con aziende più in linea con lui e la sua professione non si capisce. E, in merito al suo nome su queste uova, ci chiediamo infine quale sia il valore aggiunto rispetto allo standard del brand. Un po’ come se Iginio Massari firmasse una linea di Buondì gourmet (ma industriali) da affiancare ai Buondì classici di Motta: la curiosità salirebbe alle stelle, no?

La Pasqua Dolci Preziosi firmata da Ernst Knam

Come molti panettoni firmati da grandi chef non sono da loro prodotti, o come Isabella Potì firma il cornetto ma è Algida a produrre, così le uova di Pasqua firmate da Ernst Knam non sono prodotte nel proprio laboratorio (anche se è da li che racconta la collaborazione, come si vede su Instagram). La Dolci Preziosi produce e distribuisce tramite Cerealitalia in provincia di Bari, anche la linea associata al Maître Chocolatier. Non stiamo quindi parlando di uova di Pasqua artigianali bensì di grande distribuzione. Nello specifico troviamo:

finissimo al latte 39%

fondente monorigine Ghana 70%

caramello salato

bianco con vaniglia del Madagascar

latte e passion fruit

fondente al 70% e lamponi

bianco, arachidi e pistacchi

caffè

Prova d’assaggio: al latte, fondente e al caramello

Abbiamo assaggiato i primi della lista ovvero fondente, caramello e finissimo al latte (quest’ultimo, in più, lo abbiamo confrontato con un uovo di Pasqua al latte di una linea standard di Dolci Preziosi). Vediamo nel dettaglio ingredienti, sapore, sorpresa e prezzo.

Ingredienti e prezzo

Ogni catena di supermercati stabilisce un prezzo, mantenendo sempre le tre uova Knam gusto classico (latte, bianco e fondente – 250 g) più economiche delle varianti Knam più particolari (che pesano anche di più, 280 g). Esselunga, per esempio, ha in sconto temporaneo le classiche di 250 g a 12,90 € (51,60 € al chilo), e le varianti di 280 g a 16,90 € (60,36 € al chilo). Giusto per fare un confronto, le altre uova Dolci Preziosi come per esempio quello al latte di Paw Patrol (280 g), sono in sconto temporaneo al prezzo di 11,49 €, 41,04 € al chilo. Gli Ingredienti:

Finissimo al latte (cacao 39% min.): zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionante (lecitine: soia), estratto di vaniglia del Madagascar

Cioccolato Extra Fondente 70% min. monorigine Ghana: pasta di cacao, zucchero, cacao magro in polvere, burro di cacao, emulsionante (lecitine: soia), estratto di vaniglia del Madagascar

Cioccolato bianco al caramello salato (cacao 27,9% min.): burro di cacao, zucchero, latte caramellizzato in polvere, latte intero in polvere, cacao magro in polvere, caramello (zucchero, sciroppo di glucosio), emulsionante (lecitine: soia), sale, aromi

Le uova di Knam per Dolci Preziosi sono buone?

L’assaggio delle uova di Pasqua firmate da Ernst Knam non mi ha cambiato la vita. O meglio, forse mi ero fatta io aspettative più alte senza ricordarmi che non si parla di artigianalità ma di prodotto industriale. L’uovo al caramello salato è stato il peggiore dei tre: estremamente dolce, sale assente (ho sperato che il sale fosse la sorpresa all’interno dell’uovo, per poterlo aggiungere al cioccolato tipo shot di tequila-sale-limone, ma ahimè non c’era), un sapore di caramello che ricordava moltissimo mou e caramelle Alpenliebe. Insomma, stucchevole al palato e rimarreste delusi se vi aspettaste – come da etichetta – il contrasto tipico del caramello salato.

L’uovo con fondente al 70% ok, è buono, ma nulla di eccezionale. L’etichetta di cartone riporta la dicitura “monorigine Ghana”, ma l’elenco ingredienti non entra nel dettaglio più di tanto. Piuttosto sottile e piacevole, un classico fondente al 70% bilanciato in dolcezza e acidità, ma nulla di eccezionale né sensibilmente diverso da altri brand.

Per ultimo, l’assaggio dell’uovo di cioccolato al latte. La percentuale di cacao dichiarata è del 39%, nettamente superiore agli standard del cioccolato al latte industriale. Confrontando questo prodotto con un altro uovo di cioccolato al latte di Dolci Preziosi (di Paw Patrol , che al chilo costa molto meno), si nota poi la presenza di “essenza di vaniglia del Madagascar” (la più pregiata della varietà Bourbon) rispetto al generico “aroma di vaniglia“. Ebbene, queste due cose (il cacao e la vaniglia) fanno la differenza: il cioccolato è molto aromatico, sì dolce ma anche ricco. Dei tre, è l’unico in cui si riconosce una mano diversa. Insomma, rende giustizia a Ernst Knam – se così la vogliamo mettere.

La “dolce sorpresa”

Ecco subito la prima di tre delusioni: la sorpresa è sempre la stessa. Ed è per davvero “dolce”: no oggetto ma dolcetto, nocciole ricoperte di cioccolato al latte (dragées). La confezione riporta “cioccolato della gamma Dolci Preziosi Ernst Knam“, per un sapore standard anche in questo caso, in cui la dolcezza della copertura prevale sul resto (questa è la seconda delusione).

Terza delusione: della sorpresa si ha lo spoiler dettagliatissimo sull’etichetta in cartone che abbraccia la confezione. Ok che, trattandosi di cibo, anche quella deve essere messa in luce per l’acquirente… ma di fatto non è una “sorpresa”. Si tratta di una conclusione forse un po’ infantile, quest’ultima, ma per quanto questa linea Knam sia destinata agli adulti si tratta pur sempre di Dolci Preziosi. Ok il cioccolato, ma noi bimbi cresciuti vogliamo anche il giochino: se non ci interessasse la sorpresina punteremmo direttamente alla selezione di uova di Pasqua artistiche da veri intenditori o alle uova artigianali che Knam produce nel laboratorio a Milano, no?