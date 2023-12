Eataly apre un nuovo spazio vendita a Roma Termini

Se vi trovate a Roma, sappiate che nel caso voleste fare un giretto a Eataly avrete a disposizione un nuovo punto vendita (l’altro store è quello di Roma Ostiense, a cui tecnicamente bisognerebbe aggiunge i due franchising di Fiumicino). Più precisamente dovrete recarvi alla stazione di Roma Termini, salire sulla terrazza al primo piano e qui dovrete trovare il nuovo punto vendita targato Eataly. Sì, lo so, a luglio si parlava del fatto che Eataly era in perdita di 25,8 milioni di euro, ma Oscar Farinetti aveva giustificato il fatto parlando di un’“espansione” e detto fatto: Eataly si sta espandendo.

Cosa troveremo negli spazi di Eataly a Roma Termini?

Il nuovo punto vendita di Eataly Roma Termini rappresenta il 50esimo store di Eataly nel mondo. 48 le persone impiegate, in modo che il servizio sia coperto dalle ore 6 alle ore 22, sette giorni su sette e ristorante aperto con orario continuato dalle 11 alle 22.

Se siete fra coloro che prima di prendere un treno hanno tempo e modo di dedicarsi a questa tipologia di locali (francamente mai successo, sarà sfortuna, ma ogni volta che arrivo anche con largo anticipo in stazione passo il mio tempo a correre da un binario all’altro visto che mi spostano sempre i treni), troverete il nuovo punto vendita di Eatalu nella terrazza al primo piano (dovreste vederlo sia dall’atrio che da quella che prima era la galleria gommata e che ora è stata trasformata in una zona servizi, con affaccio su Piazza del Cinquecento e sull’atrio storico, corredato il tutto di vetrate).

Il locale, che si sviluppa su un’area di 700 metri quadri, si compone di:

una caffetteria

un banco per la pizza alla pala

il ristorante vero e proprio, con più di 100 posti a sedere e dotato di servizio al tavolo

In totale, fra tutto, il locale può ospitare 200 persone. Grazie poi alla collaborazione con Grandi Stazioni Retail ecco che verrà aperto anche un temporary store, ma questa volta al piano terra della stazione Termini. Similarmente a come accaduto con l’altro temporary store aperto pochi giorni fa nella galleria commerciale della stazione di Milano Centrale, qui troveranno spazio prodotti stagionali, quindi panettoni e pandori targati Eataly. E a proposito di panettoni e pandori: tutti pronti per la classifica di Dissapore? Tutti in piedi sul divano per scoprire i promossi e i bocciati di quest’anno!

Ok, forse meno entusiasmo in stile Guido Meda. Comunque sia, Andrea Cipolloni, ad di Eataly, ha voluto sottolineare come, nonostante il fatto che la loro strategia di sviluppo sia concentrata nel Nord America, con particolare riferimento agli Stati Uniti, non si sono certo dimenticati dell’Italia, visto che è casa loro.

Certo, fra pochi giorni inaugureranno il terzo store a New York e hanno già stipulato accordi per altri sette punti vendita nel Nord America, da Miami a Philadelphia, ma anche l’Italia vuole la sua parte. E anticipa la prossima apertura: sarà quella presso la stazione di servizio di Dorno. Inoltre apriranno altri due punti vendita in Europa: nel 2024 a Dresda e nel 2025 a Bruxelles. D’altra parte Oscar Farinetti aveva avvisato tutti: loro si stanno espandendo. Detto, fatto.