Edoardo: ma cosa stai facendo? Da Masterchef agli sfottò, passando per l’Isola dei Famosi

Che suono fa la vita quando MasterChef finisce? Nessun suono, dicono i superstiti. Eleonora Riso, battitore libero e alloro alla scorsa edizione, parla di silenzio apatico: la cornetta rimane muta e tocca reinventarsi. Nel “dopo” di Edoardo Franco, invece, c’è un gran baccano.

C’è stato il pop dello spumante e la conseguente doccia rituale. Ci sono stati gli applausi, com’è giusto che sia, e ci sono state le pacche sulle spalle di Cannavacciuolo che ormai sono marchio di fabbrica. Poi si è chiuso l’occhio elettronico, si sono spenti i riflettori, sono passate le giornate da cometa – gli insetti nel piatto a Stasera c’è Cattelan, il taglio di capelli in Piazza Duomo con Barbieri che porta le forbici del giustiziere. E poi?

Cos’ha fatto Edoardo Franco dopo MasterChef?

Frangetta, baffone folto, salopette viola. I nostri lettori potrebbero ricordarlo così, Edoardo Franco: con il suo personalissimo e personalizzatissimo modo di portarsi. Nell’intervista a seguito della finale trionfata ci aveva detto “ora devo trovare un lavoro e cimentarmi in qualcosa di nuovo. È marzo 2023. Passano i mesi: “Dopo MasterChef mi stavo distruggendo“, aveva confessato in un’altra intervista ad aprile 2025.

Nel mezzo c’è stata una parentesi – ahinoi, sfortunata – all’Isola dei Famosi. A dicembre ’24 dimostra grande lucidità, e racconta a microfoni spiegati che “Nessuno dovrebbe avere la presunzione di ricevere una chiamata solo perché ha fatto Masterchef”. Dichiarazioni che sanno un po’ di risposta al silenzio apatico di cui sopra.

“Se vuoi fare il cuoco, a mio parere, vai a fare un corso di formazione o fai gavetta in un ristorante” aveva continuato il nostro. Occorre reinventarsi, ed Edoardo a onore del vero l’aveva fatto: via il grembiule, ormai smunto, della MasterClass, e benvenuto alla divisa candida dell’ALMA, scuola internazionale di cucina italiana.

Edoardo aveva riconosciuto che la sua onda mediatica era – parole sue – “in fase calante”. Aveva tentato la strada del food content creator, ma l’impressione è che avesse giudicato la vetrina dei social come un luogo ostile. C’è una certa sorpresa, dunque, nel ritrovarlo a fare la comparsa in sfottò su Instagram tra bestemmie e volgarità.

Il posto sul palcoscenico è quello presidiato da tal Zio Valter, sosia wannabe di Bruno Barbieri che trova nella bestemmia il suo apice comico. Il video dura poco meno di un minuto, ed è un concentrato di “chi c*zzo è quello”, “chi c*zzo sei tu”, “ma come c*zzo parli”, una manciata di bestemmie che non c’è manco il coraggio di pronunciarle per intero. In termini di intrattenimento siamo all’equivalente del far tintinnare un mazzo di chiavi per far ridere un infante. Ma Edo: chi te l’ha fatto fare?