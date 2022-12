Enrico Bartolini trasferisce il ristorante Casual dalla Città Alta di Bergamo a San Vigilio

di Manuela Chimera 23 Dicembre 2022

No, Enrico Bartolini non chiude il Casual di Città Alta come potete leggere altrove. Semplicemente lo chef ha deciso di trasferire il ristorante Casual dalla Città Alta di Bergamo alla zona di San Vigilio. E ovviamente, negli spazi lasciati vuoti dal Casual, sorgerà un altro locale. Un anno denso di avvenimenti per lo chef: le 12 stelle Michelin, è diventato il nuovo giudice di Celebrity Chef di Alessandro Borghese, si è dato alla cucina per i bimbi con le Pappe stellate e ha anche trovato il tempo di partecipare alla Prima della Scala, ma come ospite questa volta.

Enrico Bartolini trasferisce il Casual

Chef Bartolini prende armi e bagagli e sposta il suo ristorante Casual, abbandonando Città Alta e recandosi a San Vigilio. Il Casual era stato aperto nel 2016, ma adesso Bartolini ha deciso che era ora di spostarsi in una sede ancora più prestigiosa. Secondo le informazioni divulgate dalla stampa locale, Bartolini avrebbe già dato la disdetta dei locali di Città Alta. Tuttavia gli abitanti della zona non rimarranno orfani. Nei locali vicini alla funicolare per San Vigilio, infatti, al posto del Casual, sorgerà un nuovo locale gestito dalla famiglia di Beppe Acquaroli, ristoratore famoso a Bergamo e noto per il suo Baretto di San Vigilio.

Forte delle sue dodici stelle Michelin, l’idea di Enrico Bartolini è quella di rilanciare il ristorante di Bergamo in una location più suggestiva vicino a dove si trovava prima. Secondo quanto trapelato, lo staff è stato tutto confermato. A dirigere la cucina sarà lo chef Marco Galtarossa, mentre il direttore di sala sarà sempre Andrea Zamblera.

In pratica la formula non cambia, cambia solo la location. Che, effettivamente, non è niente male: si parla di una grande villa con un parco ampio e tanto, tanto parcheggio. Viste le caratteristiche del luogo è verosimile che Bartolini non si limiterà a trasferirci solo il ristorante, ma che trasformerà presto o tardi tutto in un relais.

Lo chef ha spiegato che è molto soddisfatto del lavoro fatto dal ristorante Casual di Città Alta. Tuttavia, giunti a questo punto del percorso, è necessario fare un salto di qualità, ospitandolo in un luogo più caldo e tranquillo che, fra l’altro, si trova solo a poche centinaia di metri dal ristorante attuale.

Inoltre dal 1 maggio ecco che al posto del Casual troveremo La Ripa di San Vigilio, il nuovo locale gestito dalla famiglia Acquaroli. Beppe Acquaroli ha dichiarato di essere molto felice di iniziare questa nuova avventura, anche perché si tratta di una location apprezzata sia dai bergamaschi che dai turisti. Inoltre ricorda che il locale è dotato di sale eleganti, di una veranda e di un parcheggio comodo.