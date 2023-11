Farina di mais di Molino Riva: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 6 Novembre 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Salamino Tasty di San Bono, al Pesto 100% vegetale di Biffi e al Tempeh biologico di Veggie Despar: è stato infatti ritirato dal commercio e dagli scaffali un singolo, unico lotto della Farina di mais di Molino Riva a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 3 novembre 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 30 ottobre 2023.

Farina di mais di Molino Riva: richiamo per aflatossina

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Farina di mais, mentre il marchio del prodotto è Farina bramata Il Mulino Giallo. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è sempre Molino Riva srl, quello con la sede dello stabilimento in via Provinciale 69 a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco, in Lombardia.

Il numero del lotto di produzione coinvolto in questo richiamo è quello indicato con il codice 280824, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 28 agosto 2024. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 1 kg in cellophan.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. Più precisamente si è trattato di un richiamo precauzionale dovuto alla presenza di aflatossina B1. Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione sono pregati di non consumarlo se già presente in casa e in dispensa, bensì di restituire il numero di lotto suddetto presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Le aflatossine sono prodotte dal metabolismo di alcuni funghi, fra cui Aspergillus flavis e parasiticus. La tossicità delle aflatossine può essere sia acuta che cronica. In particolare l’aflatossina B1 è responsabile non sono di alterazioni a livello genetico, ma anche dello sviluppo di tumori al fegato. Solitamente l’esposizione avviene tramite l’ingestione di alimenti contaminati, ma bisogna anche considerare il rischio di inalazione e contatto con la pelle.

