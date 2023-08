Patata novella Selenella: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 29 Agosto 2023

È stato pubblicato ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle Gallette riso lampone di dmBio, alla Crema Plain Halawa di Halwani Bros e al Muesli croccante con cioccolato, uvetta e nocciole di Selex: è stato infatti ritirato dal commercio e dagli scaffali un singolo lotto della Patata novella Selenella a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 29 agosto 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli risultaessere quella del 25 agosto 2023.

Patata novella Selenella: richiamo per Fosthiazate

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Patata novella Selenella, mentre il marchio del prodotto è Selenella. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Consorzio Patata Italiana di Qualità, mentre, in questo caso, sull’avviso di richiamo non è stato indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore. Invece il nome del produttore è PatFrut S.C.A., quello con la sede dello stabilimento in via Bentivogli 133, a Molinella, in provincia di Bologna (in Emilia Romagna).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il codice numerico 26 – 06, mentre in questo caso non è indicativa la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del prodotto in questione (motivo per cui non è indicata). L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione in rete da 1,5 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente è stata rilevata la presenza della sostanza attiva Fosthiazate.

Nelle avvertenze i consumatori sono avvisati del fatto che si tratta di un prodotto non idoneo al consumo. Pertanto, coloro che lo avessero già acquistato, sono pregati di non consumarlo se già presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato in modo da procedere con il rimborso.

Per chi se lo stesse chiedendo il fosthiazate (NEmathorin) è un nematocida granulare organofosforico utilizzato contro i nematodi Meloidogyne spp. e Globodera spp., parassiti che si trovano su pomodori, cetrioli, patate e tabacco. Ha prima azione nematostatica, ciò impedisce il movimento dei nematodi nel terreno e poi nematocida. I sintomi da intossicazione da fosthiazate nell’uomo sono:

nausea

vomito

dolore addominale

diarrea

broncospasmo

edema polmonare

miosi

vista offuscata

scialorrea

sudorazione

bradicardia seguita da tacnhicardia

astenia

ipertensione arteriosa

fibrillazione

confusione mentale

atassia

convulsioni

paralisi flaccida prima e poi spastica

coma

insufficienza respiratoria

morte

