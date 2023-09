Uvetta sultanina di Eurospin Italia: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 13 Settembre 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Gelato di Romagna gusto Spagnola di Centrale del Latte di Cesena, alle Gallette riso lampone di dmBio e alla Crema Plain Halawa di Halwani Bros: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dell’Uvetta sultanina di Eurospin Italia a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 12 settembre 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 6 settembre 2023.

Uvetta sultanina di Eurospin Italia: richiamo per ocratossina

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Uvetta sultanina 250 g, mentre il marchio del prodotto è Mister Simamba e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia SpA. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è La Madia Srl, quello con la sede dello stabilimento in Località Cornacchiola, a Canepina, in provincia di Viterbo, nel Lazio.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il codice L23136, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 31 maggio 2024 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente la presenza di Ocratossina A che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il prodotto sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per poter procedere o con la sostituzione o con il rimborso.

L’ocratossina A è una micotossina prodotta da funghi del genere Aspergillus o Penicillium. Solitamente la si trova nella frutta secca, nei cereali, nel caffè e anche nel vino. Ha azione nefrotossica, dunque può danneggiare i reni. Inoltre ha anche azine cancerogena (azione confermata negli animali, ma mancano studi che ne accertino la cancerogenicità nell’uomo), genotossica e immunotossica. A dosi alte può causare epatite ed enterite.

