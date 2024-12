Farinetti a Report: “Coca Cola tra le multinazionali più etiche”

Stasera nuova puntata di Report e, come ormai d’abitudine, il mondo dell’enogastronomia è già in fermento. I servizi su cibo e dintorni non mancano mai di suscitare ampie reazioni nel settore, e c’è da credere che il personaggio interpellato per oggi non passerà certo sottotraccia: tocca a Oscar Farinetti, il patron di Eataly, che già nelle anteprime tocca un tema scottante. Parlando della vendita da lui perfezionata del marchio di bibite cuneese a Coca Cola, si riferisce al gigante USA come “la multinazionale più etica che c’è”. Se il livello del resto dell’intervista sarà all’altezza di questo trailer, ci sarà di che discutere nei prossimi giorni.

La vendita

Per chi se lo fosse perso, Lurisia è stata acquisita da Coca Cola nel 2019, dopo un efficace rilancio del marchio da parte dello stesso Farinetti iniziato nel 2004. Un rilancio che basava la sua comunicazione sul legame col territorio, una robusta collaborazione commerciale con la stessa Eataly, e l’utilizzo di marchi di qualità italiani in bella mostra in etichetta. Tra questi, il Chinotto di Savona, presidio Slow Food proprio dal 2004. All’epoca analizzammo la situazione ipotizzando tutti gli scenari possibili, o quanto meno verosimili: dall’abbandono di Lurisia da parte di Eataly, o il veto di Slow Food (avevano pur sempre bandito Coca Cola dal Salone del Gusto) sull’utilizzo del loro nome e i riferimenti ai presidi in etichetta.

Col senno di poi, non è successo nulla di tutto questo: il Chinotto di Savona e il suo presidio sono ancora assolutamente presenti nel marketing di Lurisia -al netto dei loghi e della dicitura “scelto da Slow Fish, Cheese e Salone del Gusto”- e le loro bibite si trovano senza problemi da Eataly. Piuttosto, Lurisia non ha nemmeno più un suo sito, la trovate nella sezione “brands” di coca-cola.com

L’intervista

Qualche conseguenza da quell’operazione però di fu. La cosa scatenò, prevedibilmente, le ire di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food che nelle anticipazioni di Report parla così di Coca Cola: “nel momento in cui Lurisia non è più proprietà di un imprenditore locale, ma diventa proprietà di una multinazionale conosciuta in tutto il mondo, specialmente in America latina, dove fa man bassa di proprietà delle acque (…) io non posso non vedere quello che le multinazionali fanno”.

Proseguendo in questa breve preview, Farinetti si dimostra ancora una volta maestro di comunicazione. Se in una precedente intervista, quella a “Million$” (sì, si scrive col dollaro) podcast di Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti tutto mindset e fatturato, il fondatore di Unieuro era entusiasta di aver venduto la sua catena elettrodomestici al doppio di quanto ipotizzato dai soci, ai microfoni di Rai3 dichiara, riguardo la vendita di Lurisia per ottantotto milioni. sembra avere tutt’altre aspirazioni: ”non per i soldi, frega niente, valeva anche di più (…) si immagina che il principale obiettivo del venditore sia guadagnare, nel mio caso non è così”.

E quale sarà, vi chiederete. Ebbene, ciò che lo rende entusiasta dell’operazione è invece la questione etica: “(…) sono sempre stato orientato a sinistra e allora il nostro motto era contro l’imperialismo delle multinazionali. È questo concetto. Negli anni ho maturato invece la volontà di incidere, di lavorare perché le multinazionali diventino buone. E oggi io metto la Coca-Cola tra le multinazionali più etiche che ci sono”. Su quali valori si basi questo giudizio, lo scopriremo stasera.