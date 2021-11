Fast Food: Popeyes apre il suo primo ristorante nel Regno Unito

A proposito di fast food: Popeyes sta per aprire il suo primo ristorante nel Regno Unito. E nel menu inserisce l'hamburger vegano.

di Manuela 3 Novembre 2021

Torniamo a parlare di colossi del fast food: la catena Popeyes, nota per il pollo fritto, sta per aprire il suo primo ristorante nel Regno Unito. E lo farà aggiungendo nel suo menu un hamburger vegano.

Il primo locale di Popeyes in UK aprirà i battenti il 20 novembre a Stratford, ma questo è solo l’inizio: la catena ha in mente un piano a lungo termine di copertura del paese.

Ovviamente anche il menu proposto in Gran Bretagna avrà al primo posto il pollo fritto per cui Popeyes è noto, fra cui pollo classico o speziato e anche il sandwich di pollo fritto, il tutto nel più puro stile della Louisiana.

Tuttavia, oltre a questi classici, la catena ha deciso di inserire anche qualcosa di completamente nuovo: l’hamburger vegano. Si tratta, in realtà, di un tortino di faioli rossi, impanato e fritto, servito con lattuga, pomodoro e una cremosa salsa “creola” a base di cipolla, aglio, peperoni, pomodoro e prezzemolo.

Gli ingredienti principali saranno i fagioli rossi e il riso, distanti dunque dai diretti rivali McDonald’s e Burger King che, invece, hanno deciso di legarsi alla carne non carne di Beyond Meat e Impossible Foods rispettivamente per il McPlant e l’Impossibile Whopper.

Da poco a Stratford ha anche aperto Wendy’s, mentre Chick-fil-A, la catena di sandwich di pollo fritto, ci aveva provato, ma con scarso successo.