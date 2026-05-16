Fermi tutti: il cono alla Nutella lo vogliamo anche noi

Negli USA arriva un'altra novità Nutella, e noi stiamo a guardare. L'occasione persa per un'estate all'insegna del gelato confezionato.

Cara Italia, tocca rassegnarsi. A quanto pare ultimamente Nutella punta tutto sugli Stati Uniti. Il mercato americano aveva appena fatto in tempo a riprendersi dalla novità assoluta Nutella Peanut, primo gusto Nutella alle arachidi, che già è spuntato un altro prodotto esclusivo. In questi giorni, giusto giusto per l’imminente estate 2026 che come al solito si preannuncia bollente, nei freezer d’oltreoceano c’è una nuova anteprima. Parliamo del cono gelato Nutella, che insieme al barattolino o ice cream pint allieterà i palati statunitensi in cerca di sensazioni cioccolatose sotto zero.

E in Italia? Stiamo a guardare, parecchio invidiosi. Il mercato italiano al momento non sembra essere una priorità di Ferrero, almeno per quanto riguarda le novità. Gli ultimi prodotti inediti Nutella risalgono al 2024, prima con il gelato (solo in vasetto) e poi con la versione Plant Based. Nel frattempo i pezzi grossi veri sono arrivati negli States in pompa magna, e noi qui a sognarceli. Possiamo dire che il cono lo vogliamo anche noi? E che sarebbe ora, cara Ferrero, di tornare a viziarci: rischiate che il mondo senza Nutella forse riusciamo pure a immaginarcelo.

Nutella Ice Cream, Italia vs America

Per gli Stati Uniti, si diceva, è una novità assoluta. Mai qui Nutella aveva solcato la porta del reparto freezer finora. Lo fa in questi giorni, e con ben due prodotti: Nutella Ice Cream, nella versione barattolo e in formato cono. Il primo praticamente lo conosciamo già, anche se va detto che le formulazioni degli ingredienti hanno qualche differenza. Spoiler, il nostro è meglio.

Abbiamo latte scremato come primo ingrediente, contro lo zucchero dell’ice cream americano. Laddove noi usiamo sciroppo di glucosio, loro ci danno dentro di corn syrup. Infine, il nuovo Nutella gelato ha una vagonata di sale, come da prassi nei dolci tipici americani. Premio di consolazione dunque. Noi vinciamo a mani basse per quanto riguarda i valori nutrizionali, dalle calorie al contenuto di zucchero, fino ai livelli di sodio.

Il nuovissimo cono gelato Nutella

Detto questo: a noi manca il cono. Nell’estate a venire che si preannuncia gravida di e molto propensa al consumo di gelati confezionati, sembra incredibile che una novità così ci sfugga da sotto il naso. Eppure Ferrero sembra dirci: stacce. La ragione probabilmente (e questo vale anche per Nutella Peanut) è culturale. In Italia siamo più conservatori e forse meno inclini all’entusiasmo immediato per prodotti confezionati massimalisti, con il loro tripudio di zuccheri e grassi ultra processati.

Però è anche vero che i tempi cambiano, e sono i trend a dimostrarlo. Siamo invasi dal gelato confezionato. Fra nostalgia per sapori d’infanzia o d’antan, collaborazioni che strizzano l’occhio all’algoritmo, e combinazioni di sapori e consistenze studiate a tavolino per funzionare, le nostre papille bambine non vedono l’ora di provarlo. Aprire, addentare e leccare. E rigorosamente registrare tutto, dalla palette di colori estetica al morso ASMR.

Dunque manca solo il cono Nutella. Che peraltro si sarebbe inserito alla perfezione nel trend “cioccolatino” di cui abbiamo scritto, e di cui Ferrero e Kinder sono colonne portanti. Fra i gelati che richiamano gli snack evergreen come Ferrero Rocher e Kinder Cioccolato, un cono alla Nutella ci sarebbe stato benissimo. Per non parlare del fatto che assomiglia tantissimo al cono Kinder Bueno, ma sorvoliamo.

Giusto per curiosità, cosa ci stiamo perdendo? Il Nutella Ice Cream Cone ha un “disco” di crema al cioccolato ghiacciata sulla sommità; il corpo di gelato alla nocciola variegato Nutella; cono wafer con immancabile “culetto” di Nutella. Il tutto con valori nutrizionali nettamente migliori, perfettamente in linea con quelli italiani. Dunque ci chiediamo: che estate sarebbe senza Nutella? Dalla prossima finalmente lo sapremo.