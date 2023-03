Ferrero amplia la gamma dei gelati: arrivano cinque nuovi stecchi

di Manuela Chimera 24 Marzo 2023

Nel corso del 2023 la Ferrero ha l’intenzione di ampliare la sua gamma di gelati: l’azienda della Nutella, infatti, lancerà ben cinque nuovi stecchi. Che la Ferrero voglia investire di più nel settore dei gelati ci sta, visto che, solamente nella GDO, è un mercato che vale circa 1,4 miliardi di euro, con una crescita del +8,5%.

Cosa sappiamo dei nuovi gelati della Ferrero?

Andando più nello specifico, parlando della sola Ferrero, ecco che nel 2022 il 15% della sua crescita è avvenuto proprio grazie al lancio dei suoi nuovi gelati:

mini stecco Pocket Coffee

coni Kinder Bueno (Classici e White)

Attualmente la Ferrero sta lavorando su tre categorie: coni, stecchi e ghiaccioli. Sono nove le referenze che potete trovare attualmente sul mercato e che saliranno a tredici nel corso del 2023. Tutto merito dell’acquisizione della società spagnola Ice Cream Factory Comaker avvenuta nel 2019.

In effetti i gelati Ferrero sono prodotti nello stabilimenti di Alzira della suddetta azienda, in provincia di Valencia, in Spagna. Vista la domanda in crescita di questi prodotti, vicino al vecchio stabilimento spagnolo è stata costruita una nuova fabbrica che si dedica esclusivamente alla produzione di copertura di cioccolato per gli stecchi.

Ma quali sono le nuove referenze in arrivo? Eccole:

Ferrero Rocher White: gelato al gusto nocciola variegato alla nocciola, con copertura di cioccolato bianco con grandella di nocciole e mandorle

Ferrero Rondnoir: gelato al cacao con variegatura al cacao ricoperto di cioccolato fondente e scaglie di cacao Rondnoir

Kinder Chocolat Ice Cream: gelato a forma di goccia dedicato ai bambini, lo stecco ha una doppia copertura bianca e di cioccolato al latte, ripiena di gelato al latte

Ferrero Rocher Triple Experience: salsa al caramello, gelato alla nocciola e copertura di cioccolato al latte con nocciole

Raffaello Triple Experience: salsa ai frutti di bosco con gelato al gusto di cocco e copertura bianca con grandella al lampone

In particolare, Ferrero Rocher White e Ferrero Rondnoir nascono anche con lo scopo di sostituire le praline Ferrero che, d’estate, vengono ritirate dai punti vendita in quanto il caldo potrebbe danneggiare.

Si sa anche già che tutte le novità 2023, tranne il Ferrero Rondnoir e il Ferrero Rocher White che saranno disponibili solamente nella GDO, saranno messi in vendita nella GDO con i formati multipack e nel canale OOH, arrivando anche così nei bar e nei chioschi delle spiagge, insieme a tutti gli altri gelati Ferrero come gli stecchi Ferrero Rocher Classic, Raffaello e Pocket Coffee, i coni Kinder Bueno Classici e White e anche i ghiaccioli Estathé Limone, Pesca e Menta&Lime.