Ferrero lancia il nuovo calendario dell’avvento 2023 di Halloween

Tutti pronti per il nuovo calendario dell'avvento 2023 di Halloween di Ferrero? Perché non è mai troppo presto per parlare di Halloween!

di Manuela Chimera 1 Settembre 2023

Ma che, davvero parliamo di Halloween in estate? Sì, perché no? Tanto ormai sono stati sdoganati anche i panettoni d’estate, dunque perché non cominciare a parlare della festa di Halloween con un paio di mesi d’anticipo? Anzi, potremmo già essere in ritardo sulla tabella di marcia. Comunque sia, ecco che anche quest’anno Ferrero lancia il suo nuovo calendario dell’avvento 2023 di Halloween. Perché chi l’ha detto che il calendario dell’avvento deve essere solo per Natale?

Cosa si sa del nuovo calendario dell’avvento di Halloween di Ferrero?

In realtà il calendario dell’avvento di Halloween di Ferrero è diventato un appuntamento fisso negli ultimi anni. Da qualche tempo, infatti, l’azienda italiana ha deciso di creare questi simpatici calendari a scopo di beneficenza.

In particolare questa edizione 2023 è stata realizzata in modo che i proventi delle vendite siano destinati all’associazione Children’s Miracle Network Hospitals. E già questo dovrebbe farvi risuonare un campanellino d’allarme: come state immaginando, infatti, il 31 Days of Halloween Countdown di Ferrero sarà messo in vendita solamente negli Stati Uniti.

Francamente non capiamo perché il suddetto calendario sia in vendita solo negli Stati Uniti: anche qui da noi in Italia Halloween è una festa che sta prendendo sempre più piede, la Ferrero è italiana, dunque perché non provare a lanciare un calendario anche qui? Cambiando, ovviamente, la destinazione di beneficenza.

Mentre speriamo che Ferrero mediti sulla questione, ecco che il calendario sarà disponibile solamente per chi farà una donazione di 31 dollari ai Children’s Miracle Network Hospitas, cosa che è possibile fare sul sito FerreroHalloween.com entro il 22 settembre o fino a esaurimento scorte. Il che vuol dire, però, che forse anche noi possiamo ottenerlo: basta andare sul sito e fare la donazione, controllando però che sia garantita la spedizione in Italia. L’altra alternativa è chiedere a qualche amico che vive negli Stati Uniti di prendere il calendario.

Oltre alle donazioni, ecco che Ferrero ha anche annunciato che regalerà i suoi dolci a diversi ospedali pediatrici che si trovano vicino ai suoi stabilimenti nel Nord America.

Già, ma che dolci troveremo nel calendario? Il Countdown Calendar funziona come tutti i tradizionali calendari dell’avvento: dietro a ogni finestrella giornaliera si cela un dolcetto. L’esterno della scatola raffigura una casa stregata, mentre come dolcetti troveremo Nutella& Go!, Kinder Bueno, Tic Tac e tanti altri prodotti targati Ferrero, fra cui figurano anche Butterfinger, Crunch, Baby Ruth, 100Grand, Kinder Joy, Kinder Chocolate, Fannie May, Keebler Fudge Stripe Minis e Mother’s Cookies.